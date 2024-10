Apple apresenta o novo iMac com M4 e superalimentado pela Apple Intelligence

A Apple gravou um vídeo, uma espécie de keynote a focar-se no novo iMac com M4, equipado com Apple Intelligence e em novas cores.

Apple apresenta o novo iMac com M4

A Apple lançou hoje o novo iMac M4 num comunicado de imprensa, ao mesmo tempo que publicou um vídeo de anúncio no YouTube que parece ter sido cortado diretamente de um vídeo de um evento transmitido.

John Ternus apresenta o novo iMac como o primeiro de “três anúncios de novos produtos empolgantes” que serão feitos esta semana, quase confirmando a revelação iminente do novo Mac mini e MacBook Pro com a linha M4 na terça e quarta-feira. O vídeo do evento sem evento começa com uma recapitulação do Apple Intelligence, que também é lançado hoje como parte do iOS 18.1.

Em seguida, a Ternus apresenta o novo iMac. As novas máquinas tudo-em-um são alimentadas pelo chip M4, vêm num novo conjunto de cores, apresentam uma câmara frontal de 12 megapixels atualizada com Desk View e uma nova opção de tela de nano-textura.

Segundo a Apple o novo iMac apresenta-se com o potente chip M4 e a Inteligência Apple, num design ultrafino e deslumbrante.

Com o M4, o iMac é até 1,7 vezes mais rápido para a produtividade diária e até 2,1x mais rápido para fluxos de trabalho exigentes, como edição de fotografias e jogos, em comparação com o iMac com o M1.1

Vem ainda equipado com Neural Engine no M4, oq ue permite ao iMac ter o melhor tudo-em-um do mundo para IA, basicamente foi concebido para o Apple Intelligence. A empresa de Cupertino refereque o novo iMac está disponível numa variedade de novas e bonitas cores e o ecrã Retina 4.5K de 24 polegadas oferece uma nova opção de vidro com nano-textura.

O iMac inclui uma nova câmara Center Stage de 12 MP com Desk View, até quatro portas Thunderbolt 43 e acessórios com cores a condizer que incluem USB-C.

Preços e disponibilidade

A partir de apenas 1529 euros, agora com 16 GB de memória unificada, o novo iMac está disponível para pré-encomenda hoje, com disponibilidade a partir de sexta-feira, 8 de novembro.