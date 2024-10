Apple lança watchOS 11.1 para dar mais opções aos Apple Watch

A Apple também disponibilizou o watchOS 11.1, que acompanha o iOs 18.1. Em abono da verdade, esta versão não traz nenhum recurso novo significativo. Em vez disso, a atualização foca em correções de bugs e estabilidade geral.

O que há de novo no watchOS 11.1?

O watchOS 11 inclui informações avançadas de saúde e forma física, ainda mais opções de personalização, inteligência e formas de se manter em contacto no relógio mais popular do mundo.

De facto traz novas experiências que fornecem informações mais aprofundadas sobre o seu estado de saúde e ajudam a compreender o impacto dos treinos ao longo do tempo.

O watchOS 11 usa o poder da aprendizagem automática para ajudar a criar o mostrador Fotografias perfeito com toda a facilidade e a pilha inteligente está ainda mais avançada e funcional com widgets sugeridos, widgets interativos e atividades em tempo real.

Para ajudar a gerir a sua condição física, agora pode ajustar as metas do anel de atividade por dia da semana ou colocá‑las em pausa para fazer um dia de descanso. O watchOS 11 também inclui a funcionalidade Verificação, a aplicação Traduzir, novas formas de apoio durante a gravidez, notificações de apneia do sono, entre outras.

Sinais vitais

Consulte as medições de saúde efetuadas durante a noite, como a frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura no pulso, oxigénio no sangue e duração do sono, convenientemente reunidas num único local.

Cada uma das métricas é classificada como típica ou fora do intervalo normal para fornecer informações sobre o seu estado de saúde, sendo os valores atípicos realçados a cor‑de‑rosa.

Receba notificações se duas ou mais métricas estiverem fora dos valores normais e consulte informação relevante para compreender melhor como estas alterações podem estar associadas a outros fatores do estilo de vida.

Fitness

Monitorize o impacto que a intensidade, com base nas classificações de esforço físico, e a duração dos treinos têm no seu corpo ao longo do tempo com a carga de treino.

Analise estimativas de classificações de esforço físico que são fornecidas automaticamente após concluir treinos de cardio populares, como corrida, bicicleta, natação, caminhada, etc.

Existem quatro etiquetas para categorizar as classificações de esforço: fácil, moderado, difícil e extremo; modifique‑as para corresponderem à sua perceção do esforço necessário para fazer o treino.

Inclua a distância como uma métrica mostrada durante as sessões de treino de um conjunto mais alargado de desportos na aplicação Treino, incluindo futebol e futebol americano, e foram adicionados mapas de itinerários a mais treinos ao ar livre, como remo ao ar livre e esqui de fundo.

Crie treinos personalizados para treinos de natação em piscina, com suporte para conjuntos de carga e recuperação.

Veja o tempo que falta no intervalo atual e prepare‑se para o intervalo seguinte com uma vista de treinos Seguintes nos treinos personalizados.

Personalize as metas dos anéis de atividade por dia da semana na aplicação Atividade.

Pause os anéis de atividade para descansar durante um dia, uma semana, um mês ou mais, sem afetar as distinções.

Personalize o separador Resumo na aplicação Fitness no iPhone com as métricas mais importantes para si, como a distância de passos, número de passos, potência de corrida, entre outras.

Traduzir

Dite frases e serão traduzidas automaticamente e enunciadas num de 20 idiomas suportados.

Aceda facilmente à aplicação Traduzir com o widget na pilha inteligente, que será adicionado de forma automática quando viajar para um local com um idioma diferente do que está definido no Apple Watch.

Veja a pronúncia de idiomas representada através do alfabeto latino, para ajudar nas interações verbais em mandarim (chinês simplificado), japonês e coreano.

Descarregue idiomas para aceder à tradução offline sem uma ligação à rede móvel ou a uma rede Wi‑Fi (disponível no Apple Watch Series 9 e no Apple Watch Ultra 2).

Marés

Consulte os dados de marés de mais de 115.000 praias e 5000 locais para fazer surf em todo o mundo, incluindo a maré alta e a maré baixa, maré a encher ou a vazar, a altura e a direção da maré na nova aplicação Marés.

Descubra praias perto de si com vistas de mapa detalhadas ou procure uma praia por nome.

Personalize o mostrador do relógio com complicações de marés para mostrar informação atualizada sobre a maré no seu local favorito para fazer surf ou na praia mais próxima.

Pilha inteligente

Veja informação oportuna na pilha inteligente com widgets sugeridos que aparecem automaticamente e usam de forma inteligente sinais como a data e a hora, a localização, as horas de acordar e dormir, etc. para determinar a prioridade.

Veja informação atualizada de aplicações para acompanhar o progresso de uma atividade, evento ou tarefa com as atividades em tempo real.

Interaja diretamente com uma aplicação através de um widget na pilha inteligente.

Mostradores

Crie um mostrador Fotografias dinâmico com categorias de imagens como Pessoas, Animais de estimação, Cidades ou Natureza para reunir de forma inteligente as melhores fotografias do iPhone com base na estética, na composição e nas expressões faciais.

Veja a passagem do tempo com o mostrador Fluxo, que usa tipografia dinâmica e cor para preencher o ecrã a partir da parte inferior acompanhando a contagem dos segundos.

Veja como o mostrador Reflexos reflete a luz com um disco metálico que muda em resposta ao movimento do seu pulso.

Personalize a forma como as horas são apresentadas no Apple Watch com um dos nove principais sistemas de escrita indianos (bengalês, guzerate, gurmukhi, canarim, malaiala, meitei, odia, ol chiki, telugu) e três novos idiomas (birmanês, khmer, urdu) disponíveis em alguns mostradores (Astronomia, Califórnia, Memoji, Modular,

Modular duplo, Modular compacto, Utilitário, Hora mundial e Enorme).

Notificações de apneia do sono

Receba uma notificação de possível apneia do sono se os dados de perturbações respiratórias mostrarem sinais consistentes de apneia do sono moderada a grave ao longo de um período de 30 dias (disponível no Apple Watch Series 9 e posterior e no Apple Watch Ultra 2).

Obtenha uma estimativa de interrupções no padrão respiratório durante o sono com a métrica Perturbações respiratórias, que as classifica como elevadas ou não elevadas.

Analise um relatório que pode ser partilhado para conversas mais aprofundadas com prestadores de cuidados de saúde após receber uma notificação de apneia do sono.

Destina‑se a utilizadores maiores de 18 anos sem um diagnóstico prévio de apneia do sono.

Outras funcionalidades

Inicie uma sessão de Verificação a partir da aplicação Mensagens, dos controlos de treino ou da pilha inteligente, para avisar automaticamente um amigo ou familiar quando chegar ao destino, ao fim de um período pré‑determinado ou quando o treino terminar.

Use a aplicação Mapas no Apple Watch para descarregar para o iPhone itinerários para andar a pé ou fazer caminhadas e aceder a indicações passo a passo para o itinerário, mesmo que esteja offline.

Consulte informação relevante sobre os seus bilhetes, como indicações para o parque de estacionamento ou a hora de início dos espetáculos, com as atualizações de bilhetes na aplicação Carteira.

Percorra qualquer aplicação, como Mensagens, Mail ou Meteorologia, com o gesto de duplo toque (disponível no Apple Watch Series 9 e posterior e no Apple Watch Ultra 2).

Use Tap to Cash para enviar dinheiro a uma pessoa simplesmente aproximando o seu Apple Watch do iPhone ou Apple Watch dessa pessoa (apenas nos EUA) (disponível nos modelos de Apple Watch Series 7 e posterior, Apple Watch SE (2.ª geração) e Apple Watch Ultra).

Ao registar uma gravidez na aplicação Saúde no iPhone, pode consultar a idade gestacional atual e registar os sintomas sentidos durante a gravidez no Seguimento do ciclo.

Aceda a controlos adicionais com o Comando, incluindo volume, ligar/desligar, manter premido para falar com Siri, etc.

Espera-se também que com a chegada de mais funcionalidades IA que o próprio Apple Watch também usufrua de novidades nesse âmbito, permitindo ao dispositivo ter ainda maior abrangência.