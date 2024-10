Estará o Reddit a transformar-se no novo Google?

Pois é, parece que cada vez mais pessoas recorre ao Reddit no moimento de fazer uma pesquisa sobre determinado assunto. Porquê? Estão interessadas no que dizem e pensam outros utilizadores e os fóruns são um espaço privilegiado para isso.

Reddit será o novo Google?

O Reddit é um fórum com mais de um milhão de subreddits dedicados praticamente a qualquer assunto que se possa imaginar. E por baixo dos muitos posts publicados nesses subreddits, dos quais mais de 100.000 estão ativos a qualquer momento, encontram-se utilizadores do Reddit a debater a veracidade das publicações. Isto tornou o Reddit um destino valioso para informação autêntica numa era digital em que a verdade é, muitas vezes, difícil de distinguir da ficção.

Como resultado, cada vez mais pessoas estão a recorrer ao Reddit para procurar respostas às suas perguntas. Ao falar numa conferência organizada pelo The Wall Street Journal, uma repórter disse que agora usa a Pesquisa Google principalmente para chegar ao Reddit em busca de informação.

O CEO do Reddit, Steve Huffman, afirmou que a experiência desta jornalista “não é única”. “As pessoas vão ao Google com a intenção de acabarem no Reddit,” disse Huffman na conferência. “E eu acho que o que está a acontecer é que as pessoas sabem que o Reddit tem respostas, conselhos e perspetivas sobre praticamente qualquer coisa que estejam a procurar.”

Domínio da Google em causa?

O domínio da Google no mercado de pesquisa online, que durou décadas, parecia impenetrável. Mas isso está a mudar, em parte devido ao aparecimento da inteligência artificial.

O crescimento de ferramentas de IA como o ChatGPT da OpenAI e motores de busca com IA como o Perplexity — que utilizam grandes modelos de linguagem treinados em vastas quantidades de dados para responder a perguntas em linguagem natural — têm começado a desafiar a supremacia da Google.

Um estudo recente revelou até que as gerações mais novas, como a Gen Z e a Gen Alpha, já não usam a palavra “Google” como verbo para “pesquisar”.

A Google lançou o seu próprio produto de IA, o Gemini, em março de 2023, apresentando agora resultados de pesquisa em linguagem natural no topo da página. Contudo, o lançamento foi turbulento, e os utilizadores queixaram-se da qualidade dos resultados.

Embora o Reddit possa ser visto como um possível concorrente do Google Search, o próprio Google tem priorizado o Reddit nos resultados após mudanças recentes ao seu algoritmo.

Um porta-voz da Google disse ao Business Insider, na altura da mudança, que a pesquisa da empresa mostra que “as pessoas frequentemente querem aprender com as experiências de outras sobre um tema, por isso continuamos a facilitar a busca de perspetivas úteis na Pesquisa, quando relevante para a consulta”.

Acordo de cooperação...

A Google e o Reddit também anunciaram um acordo em fevereiro que permite à Google treinar os seus modelos de IA usando comentários do Reddit. O mesmo porta-voz disse que este acordo com o Reddit “não incluiu dar um ranking mais alto ao seu conteúdo na pesquisa”.

Huffman disse na conferência que ainda parece que o Reddit está “casado com a Google”, mas que “cada vez mais pessoas percebem que o Reddit tem praticamente tudo o que estão à procura”.

O responsável acredita que as pessoas são atraídas para o Reddit porque o site consiste em “comunidades em conversação” sobre “literalmente qualquer coisa que estejam a passar”. “Se tiveres perguntas, há uma grande probabilidade de que o Reddit, onde as pessoas falam de tudo há quase duas décadas, tenha uma resposta,” disse Huffman.