Donald Trump está a ponderar parar o processo de bloqueio do TikTok nos EUA

Enquanto Donald Trump se prepara para o seu segundo mandato como Presidente, a sua administração poderá trazer mudanças inesperadas à política tecnológica, sendo o destino do TikTok nos EUA um potencial foco. Apesar dos esforços anteriores para bloquear a aplicação durante o seu primeiro mandato, Trump poderá agora tomar medidas para a proteger das restrições regulamentares impostas pela administração Biden.

A abordagem de Trump ao TikTok parece ter evoluído

De acordo com relatórios do Washington Post, os assessores de Trump acreditam que ele pode tentar intervir em nome do TikTok, impedindo a implementação de medidas da era Biden destinadas a restringir a app. Essa possibilidade é particularmente intrigante, dado que Trump já tinha tentado banir empresas de tecnologia chinesas como o TikTok e o WeChat.

Durante a recente campanha presidencial, Trump utilizou com sucesso a plataforma para chegar aos eleitores mais jovens, reunindo mais de 14 milhões de seguidores num curto espaço de tempo. Este sucesso pode ter sublinhado o valor do TikTok para a sua equipa como uma ferramenta de comunicação estratégica.

Como alternativa à abordagem democrata, que os seus assessores veem como restritiva às escolhas do consumidor, Trump pode posicionar-se como um defensor da liberdade tecnológica. Uma das suas antigas conselheiras, Kellyanne Conway, observou que a posição de Trump tem como objetivo diferenciá-lo dos democratas, que, segundo ela, estão associados a várias proibições, incluindo a de carros a combustão e palhinhas de plástico.

Outro fator poderá ser o antagonismo de Trump em relação à Meta (empresa mãe do Facebook) e ao seu diretor executivo Mark Zuckerberg. Trump criticou a Meta como monopolista, sugerindo que a proibição do TikTok concederia um poder de mercado indevido ao Facebook e ao Instagram - plataformas que agora considera adversárias.

No entanto, a remoção das restrições ao TikTok não é simples

O recém promulgado "21st Century Peace through Strength Act" exige que a ByteDance, a empresa-mãe do TikTok, venda suas operações nos EUA dentro de 270 dias para evitar uma proibição, uma lei apoiada por republicanos e democratas para conter a influência estrangeira sobre os dados americanos. A ByteDance resistiu a este mandato, contestando-o em tribunal por razões constitucionais.

Para aumentar a complexidade, alguns dos potenciais nomeados por Trump para cargos de segurança nacional apoiam a proibição do TikTok, o que sugere que poderão surgir debates internos. Embora Trump possa, em última análise, ter autoridade para reverter a proibição, a situação permanece dependente de procedimentos legais e negociações políticas.

Com a proibição programada para entrar em vigor apenas um dia antes da inauguração de Trump, os próximos meses serão críticos. A estratégia legal do TikTok e as manobras políticas de Trump provavelmente moldarão o futuro da app nos EUA.

