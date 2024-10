Grok, modelo de IA da xAI, ganha capacidade de análise de imagens. Já vem tarde?

A xAI, empresa de inteligência artificial (IA) de Elon Musk, introduziu funcionalidades de análise de imagem no seu modelo de IA, o Grok. Esta atualização permite que os utilizadores premium do X (anteriormente conhecido como Twitter), que têm acesso ao chatbot de IA, possam carregar imagens e possam fazer perguntas detalhadas sobre o conteúdo dessas imagens.

Grok dá passo gigante

O anúncio foi feito no X por um membro da equipa da xAI e pela conta oficial do @grok, destacando a disponibilidade da funcionalidade a partir de hoje.

Num post relacionado, Musk observou que a nova funcionalidade do Grok pode até mesmo interpretar o humor de uma piada a partir de uma imagem. Ele enfatizou que, embora essa funcionalidade esteja nos estágios iniciais, melhorias rápidas são esperadas.

Em agosto, a xAI lançou o modelo Grok-2, que introduziu capacidades de geração de imagens através de uma colaboração com a Black Forest Labs, utilizando o seu modelo FLUX.1. À semelhança dos seus antecessores, o Grok-2 foi disponibilizado a programadores e utilizadores premium do X.

Nessa altura, a xAI indicou que as próximas atualizações iriam permitir a compreensão multimodal tanto no X como na versão da API para programadores do Grok.

As futuras melhorias podem incluir a compreensão de documentos, como Musk deu a entender em resposta à crítica de um utilizador relativamente à incapacidade atual do modelo para processar formatos de ficheiro específicos, como PDFs.

A resposta de Musk foi otimista: "Não por muito tempo", disse ele, acrescentando que o progresso da xAI foi acelerado, afirmando: "Estamos a conseguir em meses o que outros levaram anos a conseguir".

O X tem vindo a expandir de forma constante as funcionalidades para os seus utilizadores premium e as ofertas de IA para aumentar o apelo do seu modelo. Recentemente, o X introduziu o Radar, uma ferramenta exclusiva para assinantes Premium+, que oferece monitorização de tendências em tempo real e insights de conversas.

