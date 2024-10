Abate afasta candidatos a apoios à aquisição de veículos elétricos

Sabia que há um financiamento de 20 milhões de euros entre 2024 e 2025 para aquisição de veículos não-poluentes? No entanto, com as mudanças do programa, tem-se notado uma fraca procura.

Os avisos relativos às candidaturas ao incentivo pela introdução no consumo de veículos de emissões nulas, no ano de 2024, já se encontram publicados no site do Fundo Ambiental. Em causa estão apoios dirigidos a particulares e empresas, no âmbito do pacote "Mobilidade Verde" aprovado em Conselho de Ministros, no dia 11 de outubro, os quais serão financiados pelo Fundo Ambiental nos montantes máximos de dez milhões de euros, em 2024, e outros dez milhões de euros em 2025.

Para particulares, está contemplada uma compensação de 4000 euros na aquisição de um veículo ligeiro de passageiros 100% elétrico, cujo custo final de aquisição não seja superior a 38 500 euros, incluindo o IVA e todas as despesas associadas, acompanhada do abate de um veículo movido a combustíveis fósseis com mais de dez anos. Este valor é majorado no caso das Instituições Particulares de Solidariedade Social, às quais é atribuído um apoio de cinco mil euros.

Igualmente contemplados estão incentivos, até 50% do valor máximo, na aquisição de bicicletas de carga com e sem assistência elétrica (até 1500 euros), bicicletas elétricas para uso citadino (até 500 euros), bem como Motociclos, ciclomotores, triciclos, quadriciclos e outros dispositivos de mobilidade pessoal, elétricos (todos com um teto de 500 euros de comparticipação) e bicicletas citadinas convencionais (até 150 euros).

Finalmente, está previsto um incentivo à instalação de carregadores para veículos elétricos em condomínios multifamiliares com ligação à Rede Mobi.E, no valor de 80% do custo de aquisição, incluindo IVA, até máximo de 800 euros. Este incentivo está limitado a um carregador por condómino e a um máximo de dez carregadores por condomínio.

Relativamente às mercadorias, é contemplado um apoio até aos 6000 euros na aquisição de um ligeiro de mercadorias novo, 100% elétrico, bem como um apoio à aquisição de bicicletas de carga com e sem assistência elétrica, equivalente a 50% do valor de aquisição do veículo, incluindo o IVA, até ao máximo de 1500 euros.

Apenas 51 candidaturas para carros elétricos na primeira semana

Na primeira semana, após a publicação do aviso pelo Governo, foram submetidas apenas 51 candidaturas para carros elétricos. Um número fraco, comparativamente ao que aconteceu em anos anteriores. De referir que para a tipologia de carros elétricos existem 1.050 apoios disponíveis.

Em todos os casos, são contemplados os veículos cuja aquisição tenha sido feita em nome do proprietário a partir de 1 de janeiro de 2024.

Os apoios serão concedidos por ordem cronológica da entrada das candidaturas elegíveis, até se esgotarem os tetos máximos definidos por tipo de veículo e/ou de apoio. Uma vez atingidos esses limites, os candidatos ainda não abrangidos ficarão em lista de espera, não vendo os seus pedidos deferidos até ao eventual lançamento de novos avisos.