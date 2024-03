E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos do lançamento do novo Xiaomi Redmi A3, do novo elétrico Hyundai IONIQ 5 N, analisámos o Nothing Phone (2a), e muito mais.

O crescimento da Xiaomi tem sido impressionante e isso nota-se pelo portefólio de produtos disponível no mercado. Hoje a Xiaomi lançou o Redmi A3, um smartphone com design elegante e com ecrã que tem uma elevada taxa de atualização.

A Inteligência Artificial (IA) tem levantando muitas questões, especialmente no meio artístico, onde a tecnologia parece ultrapassar barreiras questionáveis por muitos. Mais de 60 anos após a morte de Marilyn Monroe, os fãs podem interagir com uma versão digital da artista, que responde a perguntas com a sua voz e "jeito".

Qualquer superfície poderá ser um bom painel solar. E para uma startup israelita esta verdade é para ser levada a sério. De tal forma que a empresa desenvolveu painéis solares leves e flexíveis para produzir energia em qualquer lugar. Empresas como a Amazon, Volkswagen e Hyundai já estão a tirar proveito.

O 2Africa é o maior sistema de cabos submarinos do mundo. A Vodafone passou a ligar Portugal ao 2Africa. A amarração do cabo ocorreu esta terça-feira em Carcavelos, um dos pontos de desembarque europeus e a partir do qual esta infraestrutura de última geração entra em Portugal Continental.

Num mundo que caminha para a eletrificação, a Hyundai tinha o sonho de redefinir os limites do alto desempenho 100% elétrico. Essa vontade foi concretizada através do IONIQ 5 N, cuja história foi, agora, partilhada.

A Nothing, empresa fundada por Carl Pei em 2020, cofundador da OnePlus, já nos tem habituado a equipamentos de elevada qualidade com preços bastante simpáticos. Será que o Phone (2a) também segue esta tendência?

Paralelamente a tudo o que lhes é apontado de pior, as redes sociais também servem propósitos pertinentes, além do entretenimento, reunindo pessoas, e motivando a troca de ideias e experiências. Nesse sentido, o Tidal criou a Circles, uma rede social que não será para toda a gente.

Graças a uma colaboração entre a empresa Figure e a OpenAI, o robô humanoide Figure 01 pode agora conversar com as pessoas em tempo real e responder a pedidos para fazer coisas. O vídeo permite percebermos a incrível evolução deste conjunto de tecnologias que vão revolucionar o mundo.

A empresa americana apostou muito no desenvolvimento dos seus Apple Vision Pro. Este dispositivo pisca o olho ao entretenimento, mas também vai captar a atenção do mundo dos "assuntos mais sérios" como áreas de realidade mista de auxílio à saúde. Exemplo disso foi a demonstração das suas capacidades no domínio dos cuidados de saúde, prestando assistência a uma equipa cirúrgica que operava a coluna vertebral de um doente no Reino Unido.

A deslocação urbana é cada vez mais desafiante. Quando o carro próprio deixa de ser a boa opção e o transporte público não é alternativa à altura, uma E-Bike poderá ser a melhor opção para a maioria dos dias. Conheça a nova Fiido C11, ideal para deslocação urbana por menos de 900€.

Os cientistas acabaram de publicar o mapa mais detalhado do coração humano em desenvolvimento até à data. O "atlas" celular mais abrangente do coração humano em desenvolvimento até à data foi criado utilizando tecnologia de ponta e inclui tipos de células nunca antes vistos.

O poderoso olho do Telescópio Espacial James Webb, da NASA, identificou produtos químicos vitais ao redor de duas estrelas jovens. Sim, o telescópio encontrou etanol (o álcool encontrado nas bebidas alcoólicas), bem como outro ingrediente encontrado no vinagre. Serão "sinais de alienígenas"?

Com novos carros elétricos em desenvolvimento, a Mercedes parece querer ter uma palavra a dizer. O seu Vision EQXXt em mostrado como o futuro pode ser e como a tecnologia pode ser desenvolvida para resultados únicos. O Mercedes Vision EQXX voltou a destacar-se e garantiu um novo recorde ao fazer mais de 1000 quilómetros com uma carga.