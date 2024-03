Telescópio James Webb faz descoberta curiosa no espaço profundo: álcool

O poderoso olho do Telescópio Espacial James Webb, da NASA, identificou produtos químicos vitais ao redor de duas estrelas jovens. Sim, o telescópio encontrou etanol (o álcool encontrado nas bebidas alcoólicas), bem como outro ingrediente encontrado no vinagre. Serão "sinais de alienígenas"?

NASA procura mundos habitáveis, com condições como a Terra

Astrónomos viraram o observatório espacial, que orbita a 1.609.340 quilómetros da Terra, para regiões cósmicas ao redor destas protostrelas, que são tão jovens que ainda não formaram planetas. No entanto, é quase certeza que o farão: a NASA suspeita que quase toda a estrela tenha pelo menos um planeta.

Como tal, nestas regiões de formação de planetas, o telescópio Webb encontrou "moléculas orgânicas complexas", incluindo etanol. Crucialmente, estes ingredientes, que se formam em materiais gelados no espaço frio, podem um dia tornar-se parte de objetos futuros do sistema solar, incluindo os grandes asteroides que podem transportar moléculas orgânicas e materiais importantes para os planetas. Relembramos que grande parte da água da Terra, por exemplo, pode ter vindo de impactos de asteroides.

O telescópio Webb transporta instrumentos, chamados espectrómetros, que podem detetar a composição de objetos ou lugares distantes, como as atmosferas de planetas alienígenas. Os espectrómetros separam a luz proveniente destes objetos, semelhante a um prisma. Diferentes elementos ou moléculas absorvem diferentes tipos de luz, por isso a luz vista pelo Webb pode discernir quais os produtos químicos presentes e quais não estão.

A primeira imagem abaixo mostra os diferentes espectros de luz captados pelo Webb enquanto observava a distante protostrela IRAS 2A. O etanol estava presente em diferentes grupos de materiais gelados.

Segundo a NASA, além do álcool, o telescópio Webb identificou ácido fórmico, metano e provavelmente ácido acético. Estes são "ingredientes chave para criar mundos potencialmente habitáveis" disse a agência espacial.

Um mundo habitável é aquele que tem condições para sustentar vida — embora isso não signifique necessariamente que haja vida lá. A NASA está atualmente à procura de mundos que possam ser habitáveis, alguns dos quais podem até se assemelhar à Terra coberta de oceanos.

As capacidades poderosas do telescópio Webb

O telescópio Webb — uma colaboração científica entre a NASA, a ESA e a Agência Espacial Canadiana — é projetado para espreitar os cosmos mais profundos e revelar novos conhecimentos sobre o universo primordial. Mas também está a observar planetas intrigantes na nossa galáxia, juntamente com os planetas e luas do nosso sistema solar.

Eis como o Webb está a alcançar feitos sem precedentes e provavelmente continuará a fazê-lo durante décadas:

Espelho gigante: O espelho do Webb, que capta a luz, tem mais de 6,4 metros de diâmetro. Isso é mais de duas vezes e meia maior do que o espelho do Telescópio Espacial Hubble. Captar mais luz permite que o Webb veja objetos mais distantes e antigos. Como descrito acima, o telescópio está a observar estrelas e galáxias que se formaram há mais de 13 mil milhões de anos, apenas alguns cem milhões de anos após o Big Bang.

Visão infravermelha: Ao contrário do Hubble, que observa principalmente a luz visível para nós, o Webb é principalmente um telescópio infravermelho, o que significa que observa a luz no espectro infravermelho. Isso permite-nos ver muito mais do universo. O infravermelho tem comprimentos de onda mais longos do que a luz visível, por isso as ondas de luz passam mais eficientemente através de nuvens cósmicas; a luz não colide tão frequentemente e não é tão dispersa por estas partículas densamente agrupadas. Em última análise, a visão infravermelha do Webb pode penetrar em locais onde o Hubble não consegue.

Espiar exoplanetas distantes: Como mencionado anteriormente, o telescópio Webb transporta equipamentos especializados, os espectrógrafos, que revolucionarão a nossa compreensão destes mundos distantes. Os instrumentos podem decifrar que moléculas (como água, dióxido de carbono e metano) existem nas atmosferas de exoplanetas distantes — sejam eles gigantes gasosos ou mundos rochosos mais pequenos. O Webb observará exoplanetas na Via Láctea. Quem sabe o que vamos descobrir?

Já os astrónomos encontraram com sucesso reações químicas intrigantes num planeta a 700 anos-luz de distância, e, como descrito acima, o observatório começou a observar um dos lugares mais esperados do cosmos: os planetas rochosos do tamanho da Terra do sistema solar TRAPPIST.