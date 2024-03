Conheça o robô humanoide que consegue conversar fluentemente com as pessoas

Graças a uma colaboração entre a empresa Figure e a OpenAI, o robô humanoide Figure 01 pode agora conversar com as pessoas em tempo real e responder a pedidos para fazer coisas. O vídeo permite percebermos a incrível evolução deste conjunto de tecnologias que vão revolucionar o mundo.

Estamos mais perto de termos robôs a conversar com humanos

Estamos a poucos anos de termos robôs totalmente independentes a gerar conversa com as pessoas de forma muito natural. Com recurso a algumas tecnologias, como a Inteligência Artificial Generativa, os humanoides irão perceber o teor, o desenvolvimento e o enquadramento dos diálogos, por forma a manter uma conversa com os humanos.

Conforme podemos ver no vídeo, o progresso do desenvolvimento do Figure é extraordinário. O empresário Brett Adcock saiu da clandestinidade no ano passado, depois de reunir um grupo de intervenientes importantes da Boston Dynamics, da Tesla, da Google DeepMind e da Archer Aviation para "criar o primeiro robô humanoide de uso geral comercialmente viável do mundo".

Em outubro, o Figure 01 já estava de pé e executava tarefas autónomas básicas. No final do ano, o robô tinha capacidades de observação e aprendizagem e estava pronto para entrar no mercado de trabalho da BMW em meados de janeiro.

Pudemos vê-lo no armazém no mês passado, pouco antes de a Figure anunciar uma ronda de financiamento da Série B bem sucedida, juntamente com um acordo de colaboração com a OpenAI "para desenvolver modelos de IA da próxima geração para robôs humanoides". Agora, temos uma amostra do que isso significa.

Adcock confirmou num post no X que as câmaras integradas do Figure 01 enviam dados para um grande modelo de linguagem visual treinado pela OpenAI, enquanto as próprias redes neurais do Figure também "captam imagens a 10 Hz através das câmaras do robô".

A OpenAI é também responsável pela capacidade de compreender as palavras faladas e todo este fluxo de informação é traduzido em "ações rápidas, de baixo nível e destreza do robô" pela rede neuronal do Figure.

Segundo Adcock, o robô não foi teleoperado durante a demonstração e o vídeo foi filmado à velocidade real.

Em suma, um feito notável para uma parceria que tem menos de duas semanas.

O nosso objetivo é treinar um modelo mundial para operar robôs humanoides ao nível de mil milhões de unidades.

Disse Adcock.

De facto, a este ritmo, não teremos de esperar muito tempo para termos robôs a responder, como se fossem humanos, nas mais variadas profissões e funções.