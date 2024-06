Telegram lança as Stars, a sua própria moeda virtual para compras na aplicação

O Telegram tem uma nova moeda virtual chamada Stars, com a qual os utilizadores poderão fazer compras dentro das mini aplicações. Isto foi anunciado por Pavel Durov, chefe da plataforma, que também revelou que os desenvolvedores dessas aplicações integradas do Telegram poderão retirar as moedas por meio da criptomoeda TON.

As Telegram Stars, em particular, são usadas para pagar assinaturas ou qualquer outra compra relacionada às mini aplicações do Telegram, que são apps incluídas na própria plataforma e não requerem download.

As Stars, de facto, funcionam como qualquer outra moeda virtual que pode ser encontrada em qualquer jogo. O utilizador pode comprá-las com dinheiro real através de um processo de pagamento integrado na própria aplicação, armazená-las na sua conta Telegram e depois gastá-las nestas mini aplicações.

Os programadores recebem então estas Stars e podem fazer duas coisas com elas: retirá-las e convertê-las numa criptomoeda, ou seja, em Toncoins, ou utilizá-las para promover as suas aplicações no Telegram "em condições preferenciais", diz Durov.

A compra e a utilização de Stars não estão isentas da comissão de 30% que a Google e a Apple impõem para as compras na aplicação. Mas o diretor executivo do Telegram sublinha que, se os programadores reinvestirem as Stars ganhas na promoção da sua aplicação, a comissão total será de quase 0%.

Por conseguinte, o lançamento de aplicações no Telegram faz mais sentido do ponto de vista económico do que o lançamento de aplicações móveis tradicionais.

Afirma.

Como comprar Stars no Telegram para usar em mini aplicações

Comprar Stars é muito simples. Basta atualizar a aplicação para a versão mais recente e ir para a aba específica que permite a sua compra. O utilizador deve então selecionar o número de Stars que pretende armazenar na sua conta Telegram. O preço da moeda virtual da plataforma é de 0,29 cêntimos por 15 estrelas.

Depois, uma vez armazenadas, basta aceder a uma mini aplicação e comprar qualquer item dentro da mesma. Por exemplo, num jogo pode comprar acessórios ou qualquer outra coisa que lhe permita subir de nível, e pagar diretamente com a moeda virtual do Telegram.

