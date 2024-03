Mercedes Vision EQXX: Novo recorde de autonomia com mil quilómetros com uma carga

Com novos carros elétricos em desenvolvimento, a Mercedes parece querer ter uma palavra a dizer. O seu Vision EQXXt em mostrado como o futuro pode ser e como a tecnologia pode ser desenvolvida para resultados únicos. O Mercedes Vision EQXX voltou a destacar-se e garantiu um novo recorde ao fazer mais de 1000 quilómetros com uma carga.

Este protótipo da Mercedes não é uma novidade para os que acompanham este mercado. É uma proposta onde a marca coloca as suas melhores ideias e que mostra o que poderá ser o futuro. O Vision EQXX parece mais focado na autonomia e já pode várias vezes isso foi mostrado.

No que toca ao seu melhor desempenho, o Mercedes Vision EQXX já mostrou por 2 vezes que consegue fazer mais de 1000 quilómetros. Assim, mostrou a qualidade deste carro elétrico da marca, que voltou a destacar-se ao conseguir mais uma viagem de mais de 1000 quilómetros com uma única carga.

Desta vez, o Mercedes Vision EQXX viajou de Riad para o Dubai, uma viagem de precisamente 1.010 km com uma única carga. O carro apresentou "eficiência energética inovadora de 7,4 kWh/100km", segundo o que a marca revelou de forma oficia. Segundo a Mercedes, "mesmo o Deserto da Arábia não é obstáculo à eficiência energética".

O perfil da viagem apresentava ruas movimentadas de cidade e também um deserto aberto, com temperaturas de até 34°C. Ainda assim, o Mercedes Vision EQXX superou o seu melhor resultado por uma margem considerável.

A Mercedes diz que o objetivo desta terceira viagem foi maximizar a eficiência em todas as áreas e examinar o desempenho do sistema sob condições extremas de deserto. O Vision EQXX também tem um teto solar e, durante a sua viagem de 14 horas e 42 minutos de Riad ao Dubai, conseguiu colher 1,8 kWh de energia solar, acrescentando 24 km de autonomia.

Curiosamente, este é um conceito e não um modelo de produção real testado antes do lançamento. Isso leva a que versão mais desenvolvida da bomba de calor multifonte do Vision EQXX está integrada no Concept CLA Class. Ainda assim, quem sabe se dentro de alguns anos poderemos ver esta tecnologia chegar a um carro de verdade.