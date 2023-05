Quantos de nós já não tivemos a vontade de denunciar um estacionamento indevido? No entanto, nem sempre se avança porque o processo é "chato"... é necessário ligar para a policia, se calhar esperar, etc. Mas sabia que há uma app para denunciar estas situações?

Denúncia de Estacionamento: a app para denunciar estacionamentos mal feitos

Já ouviu falar na app Denúncia de Estacionamento? Envie para as autoridades respetivas, uma queixa sobre estacionamento "selvagem". Com esta app, a Polícia confirma que dá seguimento às queixas dos cidadãos , de acordo com o estipulado no n.º 5 do artigo 170.º do Código da Estrada.

Em Lisboa, por exemplo, entre janeiro e março de 2017, em apenas três meses, foram levantados mais de mil autos com esta origem. A aplicação já abrange todas as regiões do país, e já prevê uma série de ilegalidades de estacionamento, como carro estacionado em lugar de deficiente ou antes de um semáforo.

João Pimentel Ferreira, o programador que desenvolveu a aplicação, explicou ao Polígrafo que esta app foi criada "para reportar infrações à luz do código da estrada, mormente relacionadas com estacionamento ilegal".

"A polícia confirma que dá seguimento às queixas dos cidadãos por esta via, de acordo com o estipulado no n.º 5 do artigo 170.º do Código da Estrada, no qual se lê que "a autoridade ou agente de autoridade que tiver notícia, por denúncia ou conhecimento próprio, de contraordenação que deva conhecer levanta auto".