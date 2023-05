Microsoft acaba de anunciar na Build 2023, a sua conferência anual de programadores da tecnológica, mais de 50 novos produtos e funcionalidades. Estas focam-se nas áreas de cloud e Inteligência Artificial (IA), .NET, dados e analytics, dev tools, DevSecOps e SRE, low-code, e muito mais.

Em fevereiro, a Microsoft anunciou o novo motor de pesquisa Bing e navegador Edge impulsionado por IA. Desde então, os desenvolvimentos aceleraram a um ritmo elevado, mostrando, agora, como a IA está a redefinir o que e como os programadores criam, operacionalizam e implementam. Entre os principais anúncios, destacam-se:

Aumentar o ecossistema de plugins com IA

A tecnológica irá adotar a mesma norma de plugins que a OpenAI introduziu para o ChatGPT, garantindo a interoperabilidade no ChatGPT e a amplitude das soluções do seu copilot. Os programadores podem agora utilizar uma plataforma para criar plugins que funcionem em cenários empresariais e de consumo, incluindo o ChatGPT, o Bing, o Dynamics 365 Copilot e o Microsoft 365 Copilot.

Ampliar o Microsoft 365 Copilot com plugins

A partir de agora, os programadores podem integrar as suas aplicações e serviços no Microsoft 365 Copilot com plugins. Estes incluem plugins do ChatGPT e do Bing, bem como extensões de mensagens do Teams e conectores da Power Platform.

Mais de 50 plugins de parceiros estarão disponíveis para os clientes como parte do Early Access Program, incluindo Atlassian, Adobe, ServiceNow, Thomson Reuters, Moveworks e Mural, com milhares de outros disponíveis aquando da disponibilidade geral do Microsoft 365 Copilot.

Novas ferramentas de IA do Azure

Para simplificar a integração de fontes de dados externas no Azure OpenAI Service, que conta com mais de 4.500 clientes e reúne modelos avançados, incluindo o ChatGPT e o GPT-4, a Microsoft acaba de lançar o Azure AI Studio. Adicionalmente, está a introduzir o Azure Machine Learning prompt flow para facilitar aos programadores a construção de prompts enquanto beneficiam de soluções de orquestração de prompts de código aberto como o Semantic Kernel.

Além de uma série de atualizações ao Azure OpenAI Service, os programadores podem agora implementar a IA de forma mais responsável com o Azure AI Content Safety, um novo serviço para ajudar as empresas a criar ambientes e comunidades online mais seguros.

Microsoft Fabric, uma nova plataforma unificada para análises

Impulsionar experiências de IA requer um fornecimento constante de dados de um sistema de análise bem gerido e altamente integrado. O Microsoft Fabric é uma plataforma unificada para análise que inclui engenharia, integração, armazenamento e ciência de dados, análise em tempo real, observabilidade e business intelligence, tudo conectado a um único repositório de dados chamado OneLake.

Por sua vez, com o Copilot no Microsoft Fabric, os clientes podem usar a linguagem de conversação para criar fluxos e pipelines de dados, gerar código e funções completas, criar modelos de machine learning ou visualizar resultados.

Novas funcionalidades para o Microsoft Dev Box

Para melhorar a experiência do programador e aumentar a produtividade, a Microsoft está a adicionar novas funcionalidades ao Microsoft Dev Box, que vão desde a personalização utilizando a configuração como código e novas imagens de programador inicial no Azure Marketplace, que fornecem às equipas de desenvolvimento imagens prontas a utilizar que podem ser personalizadas para necessidades específicas.

Por outro lado, os programadores podem agora gerir ambientes personalizados a partir de um portal de programador especializado, o Azure Deployment Environments. A disponibilidade geral do Dev Box terá início em julho.

Nova casa para programadores no Windows 11 com o Dev Home

O Dev Home será lançado no Build em preview como uma nova experiência do Windows que os programadores podem obter através da Microsoft Store.

O Dev Home facilita a conexão com o GitHub e a configuração de ambientes de desenvolvimento em cloud, como Microsoft Dev Box e GitHub Codespaces. O Dev Home é de código aberto e totalmente extensível, permitindo que os programadores aperfeiçoem a sua experiência com um painel personalizável e as ferramentas necessárias para o sucesso.

Windows Copilot para o Windows 11

O Windows será a primeira plataforma de PC a centralizar a assistência de IA com a introdução do Windows Copilot – disponível para o Windows 11 em junho. Juntos, com o Bing Chat e plugins próprios e de terceiros, os utilizadores podem concentrar-se em dar vida às suas ideias, concluir projetos complexos e colaborar em vez de gastar energia a procurar, lançar e trabalhar em várias aplicações.