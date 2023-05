Enquanto se espera pelo iPhone 15, o que Ã© que jÃ¡ se sabe sobre o iPhone 16?

O iPhone 15 será lançado em setembro e muitas das novidades que se esperavam para esta linha poderão ficar apenas concentradas num modelo premium, sendo disponibilizadas de forma alargada apenas para um modelo 16. Mas enquanto se espera pelo novo iPhone de 2023, eis que surgem os primeiros rumores em torno do iPhone 16 Ultra.

A Apple ainda não anunciou a série iPhone 15, mas o modelo de topo da série iPhone 16, com lançamento previsto para o ano que vem, já anda a ser alvo de rumores. Parece que a Apple está a planear ajustar a marca dos seus modelos de iPhone em 2024. O iPhone 15 Pro Max deve tornar-se a variante mais premium deste ano, mas no próximo ano, o "iPhone 16 Ultra" pode assumir-se como o topo de linha do iPhone.

Num artigo exclusivo do 9to5Mac é sugerido que o iPhone 16 Pro maior é um provável candidato a adotar a marca Ultra para se alinhar com o Apple Watch Ultra. Significa isso que este ano pode ser a última vez que veremos a Apple usar a marca Pro Max. Seja qual for o nome, a informação divulgada mais importante vai para uma das renderizações CAD do próximo telefone.

São dados detalhes do ecrã de um apelidado iPhone 16 Ultra. A Apple estará a trabalhar num modelo com um ecrã significativamente maior, de 6,9 polegadas em comparação com o ecrã de 6,7 polegadas esperado para o próximo iPhone 15 Pro Max.

Na comparação lado a lado é notório aumento do tamanho do ecrã que fará como que o telefone seja mais alto e mais largo.

O modelo do iPhone 16 Pro também deverá ser lançado, segundo a informação partilhada, com 6,3 polegadas. O atual iPhone 14 Pro tem ecrã de 6,1 polegadas e espera-se que o iPhone 15 Pro também seja lançado com o mesmo tamanho. O analista Ming-chi Kuo diz que o ecrã maior permitiria à Apple encaixar uma lente de zoom de periscópio no iPhone 16 Pro - algo que ainda não deverá acontecer com a versão Pro do iPhone 15.

Se esta informação poderá realmente bater certo com os planos da Apple, poderá. Contudo, é ainda muito cedo para perceber como será o iPhone de 2024, ainda mais considerando tantas incógnitas relativamente ao iPhone 15.