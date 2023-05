Muitos foram os rumores que davam conta do fim dos botões físicos tradicionais do iPhone 15 Pro. Seria a evolução esperada para a linha de topo da Apple e que traria novas funcionalidades e novos gestos aos utilizadores. Mas não, não será para já.

Há alguns meses começou-se a especular que o próximo topo de gama da Apple poderia ser lançado sem os típicos botões físicos. Aliás, foram vários os analistas que corroboraram essa teoria, sempre associada ao iPhone 15 Pro. A mudança, apesar de controversa, iria melhorar o design do dispositivo e iria acrescentar novos gestos ao ecrã.

O salto que ainda vai ficar por dar

Agora, o MacRumors avançou com a notícia de que tal não iria acontecer. A notícia partiu de uma carta do acionista Cirrus Logic onde é referido que o smartphone será lançado no outono, mas não deve chegar mais como planeado".

Como temos visibilidade limitada dos planos futuros dos nossos clientes para este produto atualmente, estamos a remover a receita associada a este componente do nosso modelo interno.

De notar que a Cirrus Logic seria essencial para fornecer à Apple os drivers hápticos necessários para os botões "de estado sólido", que já tinham mesmo aparecido num molde 3D supostamente real do iPhone 15 Pro.

Apple iPhone 15 será apresentado em setembro

Recorde-se que, em abril, o analista da Apple Ming-Chi Kuo disse que a Apple teria abandonado a adição de botões de estado sólido ao iPhone 15 Pro devido a problemas de produção.

Espera-se que a Apple anuncie o iPhone 15 Pro durante um evento em setembro de 2023, podendo vir a apresentar uma moldura de titânio arredondada com uma nova lente telefoto de periscópio. É ainda esperado que este modelo, bem como a restante linha, venha já com porta USB-C, pelo menos na Europa, para começar a responder às novas exigências de criação de um carregador universal.