Black Friday: 5 gadgets da Apple com descontos que valem realmente a pena

A Black Friday tornou-se uma data quase mítica no calendário dos consumidores, por ser um momento em que preços normalmente fora do alcance ficam, de repente, mais acessíveis. Estes descontos são particularmente relevantes para adquirir produtos de marcas premium, como a Apple. Eis cinco gadgets com promoções que valem realmente a pena.

Uma parte dos gadgets e eletrodomésticos mais caros não são meros luxos. Para muitos utilizadores, são ferramentas que aumentam a produtividade, o conforto e a criatividade.

No caso dos entusiastas da Apple, um iPhone, MacBook ou smartwatch representam mais do que um dispositivo, mas uma extensão das suas tarefas, lazer e organização pessoal, dando forma a um ecossistema útil.

Durante a Black Friday, estes produtos podem ser adquiridos de forma mais estratégica, aproveitando descontos que tornam alguns dos modelos da marca mais acessíveis.

De facto, o verdadeiro valor da Black Friday, quando encarada com critério, não está na quantidade de produtos comprados, mas na escolha inteligente daqueles que realmente precisamos e valem mesmo a pena.

Por isso, fizemos a pesquisa por si e reunimos uma lista dos cinco gadgets da Apple com melhor desconto nesta Black Friday, na Amazon.

5 gadgets da Apple que valem a pena comprar na Black Friday

Ideal para quem vive a perder chaves, mochilas ou malas, a AirTag permite localizar qualquer objeto com enorme precisão recorrendo à rede Encontrar.

A configuração é imediata e integra-se de forma invisível no ecossistema da Apple. A bateria, que dura cerca de um ano, evita preocupações constantes.

Em promoção, na Amazon, está um pacote de quatro localizadores.

O MacBook Air de 2025 com o chip M4 oferece um salto notável em desempenho e eficiência, mantendo o design elegante e silencioso que tornou esta linha tão popular.

Com a autonomia a ser um dos seus pontos mais fortes, as 18 horas prometidas permitem aguentar facilmente um dia inteiro de trabalho. Além disso, a experiência é fluida mesmo em tarefas mais pesadas como edição de fotografia e alguma edição de vídeo.

Em promoção, na Amazon, está a versão do MackBook Air, com 16 GB de RAM e 256 GB SSD.

Equipado com chip M3, o iPad Air combina potência com um formato leve e muito versátil, ideal para notas, trabalho criativo e multitarefas. A compatibilidade com acessórios como teclados e o Apple Pencil Pro transforma-o num pequeno computador portátil.

O ecrã de 11 polegadas é equilibrado, agradável para estudar, ver séries ou trabalhar em mobilidade.

Em promoção, na Amazon, está a versão azul do iPad Air, com 128 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, Touch ID, conectividade Wi-Fi 6E ultrarápida, ligação USB-C, e câmaras avançadas: frontal de 12 MP Center Stage e traseira de 12 MP.

O smartwatch oferece todas as funções essenciais de monitorização de atividade, segurança e bem-estar, mantendo um preço muito mais acessível do que os modelos topo de gama.

O desempenho é rápido e a integração com o iPhone torna o uso diário bastante prático. Conta com deteção de queda, modos de treino completos e rastreio de sono competente.

Em promoção, na Amazon, está a versão de 44 mm e bracelete desportiva azul Denim.

Pensado para utilizadores que querem maior precisão, sensibilidade e controlo na escrita e no desenho digital, o Apple Pencil Pro assegura uma resposta ao toque imediata. Além disso, o novo sistema de gestos permite alternar ferramentas sem interromper o fluxo de trabalho.

Pelas suas características premium, tornou-se uma ferramenta ideal para designers, estudantes e profissionais que usam o iPad como caderno principal.

Aproveite a Black Friday para comprar bem!

Em última análise, a Black Friday pode ser verdadeiramente valiosa, quando nos permite adquiri produtos que, noutras alturas do ano, exigem um investimento maior.

No caso da Apple, onde impera a qualidade e a durabilidade dos gadgets, aproveitar uma promoção significativa pode ser a diferença entre adiar indefinidamente uma compra essencial e torná-la finalmente possível.