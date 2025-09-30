Capturas de ecrã no iOS 26 podem ser aborrecidas, mude o método

As capturas de ecrã tornaram-se um hábito comum entre utilizadores de iPhone. Simples de executar e extremamente versáteis, são hoje uma das funcionalidades mais práticas do sistema iOS. Contudo, com o iOS 26, o abrir em ecrã total torna-se aborrecido, mais ainda porque obrigam o utilizador a decidir o que fazer com a imagem. Altere para guardar automático. Veja como fazer.

Uma ação popular e intuitiva

Tirar uma captura de ecrã, o screenshot, no iPhone é um gesto rápido: basta pressionar em simultâneo o botão lateral e o de aumentar volume. A simplicidade deste processo explica a sua popularidade. Milhões de utilizadores recorrem diariamente a esta função para guardar informação instantaneamente, sem complicações.

As situações em que um screenshot pode ser útil são inúmeras: registar uma conversa importante, guardar dados temporários como bilhetes digitais ou recibos, capturar mapas, criar tutoriais ou reportar problemas em aplicações. No fundo, é uma forma imediata de transformar o que aparece no ecrã em algo que pode ser arquivado ou partilhado.

iOS 26 complicou.... vamos descomplicar?

A Apple tem melhorado a experiência de capturas no iOS, permitindo editar, anotar e partilhar logo após a captura. No Safari, por exemplo, é possível gravar páginas completas em formato PDF. Estas opções tornaram a funcionalidade ainda mais produtiva, indo além da simples captura visual.

Contudo, no iOS 26 a Apple decidiu mudar a facilidade com que uma captura de ecrã era guardada.

Em vez de guardar de imediato, o screenshot abre em ecrã total, além de apagar a captura, as opções são:

Guardar em Fotografias

Guardar em Ficheiros

Guardar em nota rápida

Copiar e apagar

Apagar captura de ecrã

E se eu não quiser nada destas opções e apenas guardar automaticamente?

Sim, temos essa opção. Para isso vamos a Definições > Geral >Captura de ecrã e desligamos a opção Pré-visualizações em ecrã completo.

Pronto, agora aparece em miniatura, grava automaticamente na galeria de fotografias e, caso queiramos alterar, editar ou apagar, basta clicar em cima da miniatura. Simples, rápido e útil.