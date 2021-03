Dica: Como fazer screenshot de uma página inteira no iPhone

Os iPhone da Apple estão repletos de funcionalidades interessantes. E, certamente, se tem um destes equipamentos já lhe deve ter acontecido descobrir recurso e funções novas, que não sabia que existiam, quase diariamente.

Assim, a dica que hoje vos trazemos é um desses exemplos. Vamos então ensinar como podem, de forma rápida e simples, tirar um screenshot a uma página inteira com o iPhone e guardá-la como um PDF.

Quantas vezes já lhe aconteceu querer enviar a algum contacto uma imagem de conteúdos de uma página e, para isso ter que tirar vários screenshots como forma de conseguir enviar toda a informação constante na página?

Mas felizmente o iOS do iPhone oferece uma forma bastante simples de conseguir enviar todo o conteúdo que deseja, através de um único ficheiro. Em suma, é possível que o utilizador capte um screenshot de uma página inteira e depois a edite, guarde como PDF ou a envie aos contactos. Vamos saber como fazer.

Aprenda a tirar um screenshot de uma página inteira com o iPhone

Antes de mais deve abrir a página que pretende captar. Para este exemplo, escolhemos a página inicial do Pplware, uma vez que tem vários artigos seguidos e, assim, conseguimos mostrar este processo de forma clara.

Agora, com a página aberta, deve tirar um screenshot, através do clique em simultâneo no botão de ligar/desligar e aumentar volume. Assim que seja captada a imagem, ela irá aparecer no canto inferior esquerdo e deve clicar para editar.

Nessa imagem, deve depois escolher o separador ‘Página inteira’ onde lhe vai surgir na lateral direita a imagem com os conteúdos constantes na página inteira.

Depois deve deslizar o dedo até à parte da página que pretende captar. Pode captar na totalidade, deslizando o dedo até ao fim, ou apenas até determinado conteúdo, deslizando então o dedo até essa zona.

E, por fim, deve clicar no símbolo de envio e escolher o contacto a quem pretende enviar. Pode também escolher guardar nos ficheiros ou ainda imprimir.

E está feito! Apesar de ser uma dica simples é certamente útil, uma vez que assim já não tem que tirar vários screenshots para captar uma informação mais extensa de determinada página.

Conhecem mais alguma dica útil que tenham descoberto no vosso iPhone?