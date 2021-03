A criatividade não tem limites e os programadores não se conformam com o que existe, estão sempre a tentar quebrar as regras instaladas. Conforme veremos, até um ícone na dock do macOS é motivo para desafiar a lógica, afinal, usar este pequeno campo de informação para criar um jogo… é, no mínimo, curioso!

Sardesai, um programador iOS, trouxe o jogo Pong à barra de ícones no sistema operativo dos Macs.

Pong na dock do macOS

Como sabemos, os Macs não são as máquinas talhadas para os jogos. Na verdade, existem muitos jogos para macOS, incluindo grandes títulos, e ano após ano vemos a Apple cada vez mais focada nesta área. Assim, quem sabe, se com a nova arquitetura Apple Silicon, que mostrou o seu poder nos processadores M1, a empresa de Cupertino não aumenta o seu interesse no segmento gaming.

Apesar dos apesares, há sempre quem goste de romper com o convencional. Assim, um programador para iOS, Neil Sardesai, criou um pequeno, mas muito popular, jogo num ícone posicionado na dock do macOS.

O feito é notável e permite que o utilizador se divirta a jogar Pong:

Segundo o programador, este “truque” usa um exploit possível graças ao AppKit, que permite em particular personalizar os elementos gráficos do macOS. Como podemos ver acima, o jogo corre muito bem e parece suave, jogável com suporte do rato do dispositivo.

Para já, só o criador pode tirar proveito deste pequeno ato de programação. Então, esperemos que um dia destes ele possa partilhar com a comunidade.