Está confirmado: OnePlus 9 com câmaras Hasselblad chega a 23 de março

Pete Lau tinha prometido para hoje a divulgação de algo importante para a empresa. Não era para já esperado o lançamento dos novos OnePlus 9, mas sim alguma informação relacionada.

Como prometido, hoje foi confirmada a parceria entre as duas empresas, OnePlus e Hasselblad na criação de câmaras únicas para a nova série de smartphones, bem como a data oficial para o seu lançamento.

Série OnePlus 9 terá câmaras Hasselblad

A OnePlus irá apresentar os seus mais recentes smartphones da série OnePlus 9 no próximo dia 23 de março. Será um evento online transmitido a partir das 2 da tarde, nas várias redes da empresa. Não é que seja uma grande surpresa, mas agora é oficial que as câmaras desta nova linha foram desenvolvidas com a ajuda da sueca Hasselblad, uma fabricante com 180 anos de história.

Há que relembrar os vários rumores que surgiram nos últimos meses que davam conta desta união entre as empresas. Mas, além disso, a própria OnePlus, há vários dias vinha a partilhar teasers que nos levavam a ter ainda mais certezas.

Por exemplo, com o anúncio de novidades para o dia de hoje, foi partilhada uma imagem nas redes e no site ainda indicava que “algo de novo está no horizonte”, junto da famosa foto Terra captada da Lua “Earthrise”, na missão Apollo 8. A foto referida foi captada por uma câmara da empresa sueca.

Esta parceria poderá dar à OnePlus a oportunidade de dar o passo que lhe faltava para conseguir competir verdadeiramente, em todas as vertentes, com os concorrentes de topo.

O CEO da empresa chinesa, Pete Lau, num comunicado à impressa referiu:

Com o hardware e a fotografia computacional de primeira linha da OnePlus e o vasto conhecimento estético da Hasselblad em fotografia tradicional, estou confiante de que a Série OnePlus 9 será um grande salto na nossa capacidade de fornecer uma câmara principal premium

A série OnePlus 9 deverá beneficiar da “calibração avançada de cores” desenvolvida em conjunto pelas duas empresas. Resumindo, os utilizadores deverão ter cores mais precisas e de aparência natural em fotos tiradas com os novos smartphones.

Além dos recursos típicos, como controle direto do ISO, foco, tempo de exposição e muito mais, o modo Hasselblad Pro também permitirá que os utilizadores tirem fotos em RAW e tenham acesso a uma interface de edição inspirada no próprio software de processamento de imagem Phocus da Hasselblad.

A OnePlus refere ainda que as suas câmaras da marca Hasselblad oferecerão gravação de vídeo HDR “aprimorada”, além de suporte para gravação de 4K a 120 fps e 8K a 30 fps.

Agora, resta-nos aguardar pelo dia 23 de março para conhecer todos os pormenores desta nova linha que será, sem dúvida alguma, surpreendente.