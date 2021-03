As mudanças no WhatsApp têm estado a surgir de forma acelerada. São melhorias e alterações que os utilizadores procuram e querem, para usar ainda melhor este serviço de troca de mensagens.

O foco tem estado na partilha de mensagens e na forma como estas são geridas pelos utilizadores, com mudanças óbvias a chegarem. O mais recente rumor aponta para uma novidade em breve e que poderá a forma como estas mensagens são mantidas nas conversas dos utilizadores.

Eliminar automaticamente mensagens

Uma das últimas novidades do WhatsApp está dedicada à gestão de mensagens nas conversas. Estas passaram a poder ser eliminadas de forma automática e sem a intervenção dos utilizadores, bastando que esta app seja configurada para isso.

Estas mensagens que se autodestroem garantem aos utilizadores que toda a informação mais sensível seja eliminada e que não possa ser acedida mais tarde. Por agora não existe mais opção que a ativação deste modo, sendo as mensagens eliminadas de forma direta ao fim de 7 dias.

WhatsApp vai melhorar esta funcionalidade

Apesar de esperado e pedido, surgiram algumas queixas sobre este novo modo do WhatsApp. Os utilizadores queiram um controlo maior e não pretendiam esperar 7 dias para que as suas mensagens fossem eliminadas. Claro que não queriam também ter de eliminar mais cedo as mesmas mensagens.

Assim, e do que é agora revelado, estará para chegar o tão esperado controlo às mensagens que são eliminadas automaticamente. Tudo aponta para que o tempo máximo de vida destas seja reduzido, dando a possibilidade de passar a existirem apenas por 24 horas.

Utilizadores decidem a vida útil das mensagens

Com esta mudança vão ter de existir também alterações na interface do WhatsApp, dando assim aos utilizadores as duas opções: 24 horas ou 7 dias. Ao mesmo tempo, será muito mais simples gerir a sua vida útil e garantir que desaparecem muito mais cedo.

Sendo apenas ainda só um teste, fica difícil saber quando esta novidade chegará aos utilizadores. É relevante saber que a procura de melhorias e de novas soluções está ainda nos planos do WhatsApp e que isso será trazido para todos os utilizadores.