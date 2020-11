WhatsApp: Agora já pode enviar mensagens que desaparecem em 7 dias

As novidades do WhatsApp não têm parado de surgir nos últimos meses. Muitas procuram trazer melhorias à interface e outras focam-se no próprio serviço e no que este pode oferecer aos utilizadores.

Uma nova funcionalidade foi agora anunciada e promete trazer algumas mudanças importantes para o WhatsApp. Foi finalmente lançada a possibilidade de enviar mensagens que desaparecem em 7 dias.

Outra novidade importante no WhatsApp

Esta novidade vinha a ser pedida pelos utilizadores nos últimos tempos e assim passa a estar disponível para todos os utilizadores. De forma simples e rápida podemos criar conversas onde as mensagens desaparecem de forma automática ao fim de 7 dias.

O WhatsApp já tinha dado a entender que esta novidade estaria muito próxima de chegar, apesar de não o ter anunciado publicamente. Desde o final da semana passada que estava já presente toda a informação de suporte a esta novidade no site deste serviço do Facebook.

Facebook mostrou as mensagens que desaparecem

Agora, e de forma definitiva, esta novidade foi apresentada a todos. Foi o próprio Facebook que recebeu essa tarefa e por isso publicou a nova funcionalidade para que possa finalmente ser testada e usada de forma alargada.

A nova opção está presente tanto em grupos como nas conversas pessoais, podendo ser usada sempre que o entenderem. É uma opção que pode ser ligada ou desligada, ao gosto do utilizador. Essa mudança será sempre mostrada na janela da conversa.

Apresar de permitir eliminar automaticamente as mensagens, o Facebook alertou para situações em que isso não acontecerá. Sempre que foi dada uma resposta, a mensagem permanece na conversa, e também se estiver numa cópia de segurança. Capturas de ecrã ou cópias de texto têm o mesmo efeito.

Apesar de anunciada e até já acessível, esta novidade chegará de forma faseada. O Facebook espera ter esta novidade em todas as contas do WhatsApp dentro de alguns dias, mas se tiverem um contacto que tenha já ativo, este pode simplesmente iniciar uma conversa nesse modo e fica ativo nos 2.