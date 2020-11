A fotografia é, cada vez mais, uma prioridade no campo dos smartphones. Algumas marcas focam-se maioritariamente neste ponto, trazendo para isso o melhor que está disponível e assim criado equipamentos únicos e com capacidades únicas.

Se até agora a aposta nas lentes era num sentido muito preciso, a Xiaomi parece querer fazer renascer uma tecnologia que é bem conhecida. Falamos de uma lente telescópica que foi agora mostrada e que poderá mudar a fotografia nos smartphones.

O renascer de uma tecnologia conhecida

Há muito tempo que as lentes telescópicas são conhecidas e usadas na fotografia, com resultados excelentes. A Xiaomi quer agora desenvolver essa tecnologia e aplicá-la aos smartphones e assim criar uma proposta que ultrapassa o que hoje existe.

A marca revelou que está a desenvolver esta novidade de forma independente e prepara-se para a apresentar num futuro próximo. Seguirá o mesmo caminho que outras tecnologias que apresentou ao longo dos anos em várias áreas e que funcionam a seu favor.

Uma lente telescópica está a ser desenvolvida

Uma das caraterísticas que tem a seu favor é a capacidade de receber mais luz e assim conseguir fotografias ainda melhores do que temos hoje. Do que a Xiaomi revelou, esta sua lente conseguir captar mais 300% de luz que as lentes atuais.

A somar a esta capacidade de captar mais luz, esta lente telescópica terá ainda mais inovações associadas. Falamos da estabilização de imagem, o que ajudará também a melhorar a forma como as fotografias são captadas.

Xiaomi quer mudar a fotografia nos smartphones

Ao contrário das lentes atuais, fixas, esta nova conseguirá movimentar-se. Isto permite que cresça para fora do smartphone e assim dar um zoom melhor. Além disso, vai permitir diminuir o número de câmaras, por conseguir funcionar também como uma lente normal e uma telefoto.

Está ainda longe de ser uma realidade, mas é uma tecnologia que a Xiaomi irá certamente continuar a desenvolver. Abre novas portas à fotografia e em especial nos smartphones. Já antes vimos lentes destas aplicadas nestes equipamentos, mas com resultados aquém do desejado. Agora, com a aposta da marca chinesa, tudo poderá mudar.