WhatsApp: Como vão funcionar as mensagens que se auto destroem?

Nos últimos anos o WhatsApp ganhou popularidade e também novas funções. Sempre com foco na privacidade, a plataforma de comunicações do Facebook tem-se também inspirado em outras plataformas do mercado como é o caso do Telegram e Signal.

Uma das novidades reveladas recentemente são as mensagens que se auto destroem. A empresa desvendou algumas informações.

O WhatsApp é uma das plataformas preferidas para troca de mensagens. As funcionalidades são muitas e a simplicidade de uso têm ajudado no sucesso desta plataforma. Ao nível da segurança oferece também alguns mecanismos como autenticação a dois fatores.

A verificação em duas etapas é um mecanismo opcional para adicionar ainda mais segurança à sua conta. Ao ativar a verificação em duas etapas, qualquer tentativa de verificação do seu número de telefone no WhatsApp terá de ser acompanhada por um PIN de seis dígitos.

Mensagens que se auto destroem no WhatsApp

De acordo com informações do site wabetainfo, os responsáveis pelo WhatsApp revelaram informações interessantes relativamente à nova funcionalidade. Esta nova funcionalidade que irá permitir que as mensagens se auto destruam ainda não está disponível, mas em breve chegará ao iOS, Android, KaiOS e Web/Desktop.

A informação sobre esta funcionalidade já está no site e refere que…

É possível ativar as mensagens temporárias e enviar mensagens que desaparecem no WhatsApp. Ao ativar esta funcionalidade, as novas mensagens enviadas numa conversa irão desaparecer após 7 dias. A configuração mais recente afeta todas as mensagens de uma conversa, mas as mensagens enviadas ou recebidas antes da ativação das mensagens temporárias não serão afetadas.

Em conversas individuais, ambos os utilizadores podem ativar ou desativar as mensagens temporárias. Já em conversas em grupo, somente os admins podem ativar ou desativar tal funcionalidade.

Em resumo…

Mensagens temporárias desaparecerão mesmo que um utilizador não abra o WhatsApp durante sete dias. Contudo, a pré-visualização da mensagem pode ser exibida nas notificações até que o WhatsApp seja aberto;

Ao responder diretamente a uma mensagem, ela será exibida acima da sua resposta. Se responder a uma mensagem temporária, o texto dessa mensagem poderá ser exibido mesmo depois de sete dias;

Se uma mensagem temporária é encaminhada para uma conversa onde as mensagens temporárias estão desativadas, essa mensagem não desaparecerá da conversa para onde foi encaminhada;

Se um utilizador fizer backup antes de uma mensagem desaparecer, essa mensagem temporária será incluída no backup. Contudo, a mensagem temporária será apagada quando o utilizador restaurar o backup;

WhatsApp

Leia também…