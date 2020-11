Há muitas novidades no Telegram! Venha conhecer tudo o que foi revelado

Com o Halloween s decorrer, a equipa do Telegram resolveu trazer algumas novidades ao seu serviço e às suas apps. Estas voltaram a ser melhoradas e a ganhar novidades importantes para os utilizadores as poderem usar.

Estas novas funcionalidades focam-se na interface e também nas próprias funções que o Telegram oferece. Estão já disponíveis para todos e podem ser experimentadas, descobrindo assim o que de melhor há nestas apps e neste serviço.

Melhorias no Telegram em várias áreas

Há muito que o Telegram conseguiu ultrapassar a sua concorrência no que toca a funcionalidades. O que muitos apresentam agora como novidade já existe nesta proposta desde o início e como uma das suas premissas de base.

Agora, o Telegram anunciou que passa a estar disponível mais para as mensagens fixadas. O limite de 1 mensagem desaparece e passa a ser possível ficar várias mensagens. O seu acesso foi simplificado e basta tocar na barra de topo para as ler.

Funcionalidades que melhoram o serviço

Estas não se limitam a uma simples barra nas apps e podem também ser lidas numa página separada. Além disso, funcionam agora também em mensagens privadas, para além dos grupos de conversa. Aqui podem colocar listas de compras ou outra informação relevante.

Há também novidades no campo da partilha da localização. Os utilizadores passam a ter mais informação e recebem uma notificação quando os seus contactos estiverem perto. Além disso, os mapas mostram a direção que o contacto está a tomar, para perceberem se estão a ir na direção certa.

Apps recebem também novidades

Ao enviar várias músicas para um grupo, estas passam a ser agrupadas em listas de reprodução, para serem mais simples de ouvir. No Android as animações foram aprimoradas e estão agora mais suaves. As imagens aqui podem também ser retocadas, diretamente no Telegram.

Por fim, e porque estamos numa época especial, os emojis foram melhorados e adaptados. Estas novidades estão já disponíveis para utilização por todos os utilizadores. Só precisam de atualizar o Telegram e usá-las para comunicar de forma melhor.