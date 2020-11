Xiaomi apresenta um carregador rápido compatível com o iPhone 12 por 5€

Não é à toa que a Xiaomi é considerada como uma das empresas mais inovadoras e atentas àquilo que realmente os consumidores necessitam. Tem trazido para o mercado produtos pertinentes, úteis e modernos que auxiliam o dia-a-dia dos utilizadores.

Agora a marca chinesa deu mais uma prova da sua importância e apresentou um carregador rápido USB-C de 20W compatível com o novo iPhone 12. O valor será de 39 yuans, ou seja, 5 euros numa conversão direta.

A Apple apresentou ao mundo a sua nova gama do iPhone 12 no passado dia 13 de outubro. E apesar de os produtos serem autênticas máquinas e ferramentas de trabalho, houve um detalhe que fez torcer o nariz dos utilizadores. A marca da maçã decidiu retirar da caixa o carregador do novo iPhone. De acordo com a Apple, o motivo para esta atitude é de ordem ambiental, uma vez que pretende reduzir a utilização de alguns materiais mais poluentes nos seus equipamentos.

Essa foi uma decisão que gerou polémica entre os consumidores, tendo mesmo algumas marcas ‘gozado’ com a situação, como por exemplo a Samsung.

Xiaomi anunciou um carregador rápido compatível com os iPhone 12

A marca chinesa liderada por Lei Jun foi sensível a esta mudança da Apple e apresentou agora um carregador USB tipo C que é compatível com o iPhone 12. Mas também é compatível com outros modelos da maçã mais antigos.

Trata-se de um carregador rápido de 20W de cor branca e que pesa 43,8 gramas. Consegue garantir um carregamento rápido, por exemplo, ao Xiaomi 10, ao iPhone 11 e também a equipamentos como Samsung S10, iPad Pro e Switch.

Este carregador está preparado para um desempenho de alta precisão, contando com um suporte de proteção contra situações como tensão acima do adequado, sobrecarga da corrente, curto-circuitos e sobreaquecimento. Conta também com características de interferência anti-eletromagnética, baixos níveis de ondulação residual e resistência à eletricidade estática.

O produto vai chegar ao mercado a partir desta terça-feira, dia 3 de novembro, por 39 yuans, cerca de 5 euros numa conversão direta.