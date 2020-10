Samsung ‘goza’ com o facto de o iPhone 12 não trazer carregador

O tão aguardado iPhone 12 da Apple foi finalmente apresentado e lançado, e com ele muitas outras novidades da marca da maçã. A empresa de Cupertino surpreendeu ao lançar assim o novo iPhone sem alguns componentes, como os auscultadores e o próprio carregador do smartphone.

E como este é um mercado muito competitivo, algumas marcas, como a Samsung, não perderam tempo para ‘gozar’ com estas mudanças da Apple.

Para além do iPhone 12, a Apple preparou outras surpresas no último evento da marca. Apesar de já ser esperado, a empresa de Tim Cook surpreendeu os utilizadores com a não inclusão dos auscultadores nem do carregador do iPhone no novo modelo. No geral, estes componentes são extremamente úteis aos consumidores e, assim, este alteração poderá não ter sido do agrado de uma grande fatia dos seguidores da maçã.

Claro que, quase imediatamente, a concorrência puxou pela imaginação e aproveitou o momento para dar a sua alfinetada. E foi exatamente isso que fez a Samsung.

Samsung faz piada com a ausência de carregador no iPhone 12

A conta oficial da Samsung Caribe no Facebook fez uma piada subtil com o facto de o novo iPhone 12 já não trazer na caixa o habitual carregador. Na publicação, a marca sul-coreana salienta que o carregador vem incluído nos smartphones Galaxy da Samsung, anexando uma imagem deste componente.

Segundo a Samsung Caribe:

O teu #Galaxy dá-te aquilo que estás à procura. Desde o mais básico como carregador, até à melhor câmara, bateria, desempenho, memória e ainda um ecrã de 120 hz, num smartphone.

Samsung esqueceu-se da história do jack dos auscultadores

Parece que a história não ensinou nada à marca sul-corena. Relembramos que quando a Apple lançou o iPhone 7 em 2017 decidiu também fazer uma mudança drástica e retirar a entrada do jack de 3,5mm para auscultadores. Nessa altura muitos foram os que criticaram, ea Samsung, por exemplo, foi uma dessas vozes críticas.

No entanto, passados dois anos, a Samsung fez exatamente o mesmo que a rival de Cupertino no seu Galaxy Note 10. Será que a história pode repetir-se com a retirada do carregador?

