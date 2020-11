E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos dos novos smartphones OnePlus, de diversos desenvolvimentos na ciência, testámos o aspirador Kyvol Cybovac E31 Mop, fizemos o unboxing à PlayStation 5, e muito mais.

A OnePlus anunciou hoje dois novos smartphones da linha Nord, com especificações mais modestas que a sua linha de topo. Os OnePlus Nord N10 e N100 chegam assim ao mercado com preços de 329 euros e 179 euros, respetivamente.

Curiosamente, estes são os primeiros smartphones da marca com suporte para microSD.

Pensarmos que somos os únicos seres vivos no Universo é gozar de uma enorme presunção. Com a possibilidade de haver mais de 6 mil milhões de planetas com condições de albergar vida, os investigadores compilaram uma lista detalhada de sistemas estelares a partir dos quais um observador pode facilmente descobrir a Terra e até mesmo os traços químicos de vida.

Os alienígenas podem estar a vigiar-nos a partir de planetas que orbitam mais de mil estrelas próximas do nosso planeta.

No que respeita a veículos autónomos, o destaque vai sem dúvida para os carros que, neste segmento já se encontram bastante enraizados na circulação. Mas esta tecnologia pode e está a ser estendida a outras área. Por exemplo, o MIT criou agora um barco autónomo que é capaz de transportar dois passageiros.

O veículo designa-se Roboat II e já navegou sozinho pelos canais de Amesterdão. Trata-se assim apenas de uma versão de menor escala, sendo que o objetivo é a transformação da ideia num barco de maiores dimensões.

A Huami, empresa do ecossistema Xiaomi, acabou de anunciar ao mercado global dois novos relógios inteligentes. Na verdade, os Amazfit GTR 2 e Amazfit GTS 2 já tinham sido lançados na China e, entretanto, chegarão aos Estados Unidos e ao Reino Unido.

Os novos relógios destacam-se por ter integrada a Alexa e pela sua autonomia, que pode atingir os 38 dias.

O mercado dos smartphones tem estado a ser inundado de novos equipamentos, com caraterísticas que tentam ser diferenciadoras. Por muito que as marcas o tentem, acabam sempre por seguir um padrão já bem definido na indústria e que é o normal.

Assim, é sempre bom ver a chegada de novidades que prometem mudar o mercado e definir novas tendências. É precisamente isso que o Pro1 X da F(x)tec quer conseguir, com o seu desenho diferente. Este quer ser o primeiro smartphone a ser lançado com LineageOS ou Ubuntu.

É com frequência que aqui trazemos ao Pplware várias soluções de robôs aspiradores como forma de mantermos a nossa casa limpa e mais organizada. Hoje falamos de uma marca nova para nós, mas que surpreende pela eficiência e por se posicionar numa gama de preços bastante atrativa.

O robô aspirador Kyvol Cybovac E31 Mop, que pode ser adquirido quer na loja online, quer nas 18 lojas físicas da SmartTalk, além de toda a aspiração da casa, ainda permite a limpeza com água, e todo o controlo pode ser feito via app. Tudo isto por menos de 250€.

Tal como fora prometido pela Sony, a PlayStation 5 vai dar novo encanto às montras gaming por este mundo fora neste ano 2020. Assim, antecipando um pouco o que milhões de pessoas vão experimentar, vamos tirar da caixa a nova consola e deliciar-nos com o que de mais moderno nos tem para oferecer. Claro, foi com muita ansiedade que agarramos na caixa para tirar de dentro esta peça de alto recorte tecnológico.

Num ano completamente diferente daquilo que era esperado, este será certamente um dos grandes acontecimentos e que perdurará na memória dos videojogos: o lançamento da Playstation 5 (no próximo dia 19 de novembro).

Desengane-se quem pensava que a AMD estava a dormir à sombra da bananeira depois de a Nvidia ter lançado as suas potentes gráficas RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090.

Mas a fabricante apresentou finalmente as suas novas placas gráficas RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT e, pelas características, a Nvidia tem oficialmente uma concorrente à altura.

Os planos da Xiaomi para lançar um smartphone com ecrã dobrável não são desconhecidos. Já foram revelados oficialmente imagens e vídeos, mas previsões de lançamento ainda não tinham sido feitas.

Esse lançamento poderá estar para breve, com uma revelação descoberta no código da MIUI 12.

Os tempos estão diferentes. A pandemia a isso obriga e é necessário reaprender a viver e a trabalhar nas condições possíveis, procurando fazer cumprir o máximo possível das recomendações que nos chegam. O melhor disto tudo é que temos soluções que nos permitem trabalhar remotamente em equipa de forma tão ou mais eficiente, e o Taskade é um bom exemplo disso.

Conheça tudo o que o Taskade pode oferecer.

Nos últimos tempos temos assistido a uma quantidade crescente de patentes que se dedicam ao planeamento de smartphones dobráveis. Um dos mais recentes exemplos é uma patente registada pela Samsung que mostra um Galaxy flexível que traz consigo uma S Pen.

Os dobráveis são atualmente um dos mais significativos pontos diferenciadores. Esta característica acrescenta valor e tornando-o num equipamento cativante, quer na sua estética, quer na sua funcionalidade.

Ontem foi dia de evento da Huawei no seu país de origem, a China, para a apresentação oficial da nova linha de smartphones Mate 40. Que a Huawei se destaca no segmento dos smartphones pelas suas impressionantes câmaras, em breve poderá destacar-se também pelas tecnologias de carregamento, associadas às baterias.

Na conferência de imprensa, Richard Yu, diretor executivo da empresa, disse que a Huawei tem atualmente em funcionamento uma tecnologia de carregamento rápido de 120W e até de 200W.

Titã é o maior satélite natural de Saturno e o segundo maior de todo o Sistema Solar. Tem um interesse especial porque é o único satélite que possui uma atmosfera densa e o único objeto estelar além da Terra onde já foram encontradas evidências concretas da existência de corpos líquidos estáveis na superfície. Agora, os cientistas da NASA identificaram uma molécula na atmosfera de Titã que nunca tinha sido detetada em qualquer outra atmosfera.

Provavelmente nunca se ouviu falar, até porque é um químico que nem pronunciar é fácil ciclopropenilideno, ou C3H2. Mas isto pode ser um indício que há uma forma de vida em Titã.