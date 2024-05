ERC vai ter sistema de alerta sobre desinformação

A desinformação é um dos grandes problemas nesta era digital. As soluções são escassas e pouco eficazes e nesse sentido a ERC informou que vai ter sistema de alerta sobre desinformação nas plataformas digitais.

ERC tem parceria com Labcom da UBI

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) vai ter um sistema para identificar e dar o alerta para situações de desinformação até às eleições europeias de 9 de junho, segundo revela a Lusa.

De acordo com as informações, o regulador tem uma parceria com o Labcom, unidade de investigação de comunicação da Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã (Castelo Branco), para "monitorizar e identificar ações de desinformação que surjam nas plataformas digitais", como o Facebook, Instagram ou TikTok, relacionadas com as eleições europeias, "mas com impacto em Portugal".

Além do nível interno, também a nível externo está prevista a cooperação da ERC com o Grupo de Reguladores Europeus do Audiovisual. Uma das ações é o "desenvolvimento de uma base de dados partilhada a nível internacional para reportar conteúdos como ilegais à luz do regulamento dos serviços digitais sobre situações que ocorram nos motores de busca de grande dimensão ou nas plataformas digitais de grande dimensão", referiu Telmo Gonçalves, da ERC.