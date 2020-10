Samsung regista patente de um Galaxy dobrável com S Pen

Nos últimos tempos temos assistido a uma quantidade crescente de patentes que se dedicam ao planeamento de smartphones dobráveis. Um dos mais recentes exemplos é uma patente registada pela Samsung que mostra um Galaxy flexível que traz consigo uma S Pen.

Os dobráveis são atualmente um dos mais significativos pontos diferenciadores. Esta característica acrescenta valor e tornando-o num equipamento cativante, quer na sua estética, quer na sua funcionalidade.

Enquanto muitas marcas estão agora a começar de dar os primeiros passos no desenvolvimento dos seus smartphones dobráveis, outras já lançaram as segundas edições e continuam também a estudar outras formas de melhorar estes equipamentos.

A Samsung é o exemplo perfeito disso mesmo, e depois do Galaxy Z Fold, a sul-coreana também já revelou ao mundo o Z Fold 2. Para além deste modelo, a empresa conta ainda com a presença do dobrável Z Flip no seu portefólio.

Patente da Samsung mostra um Galaxy dobrável com S Pen

Prova de que a Samsung não pára de inovar, nem que seja apenas no papel, são algumas das patentes que a empresa vai registando. Por exemplo, uma das patentes indica que o próximo Galaxy Z Fold poderá ter LEDs na dobradiça. Já outro registo mostra que a marca pode estar a trabalhar num smartphone com ecrã po-pup.

Agora foi revelada uma nova patente, registada na WIPO (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), e desta vez diz respeito a um Galaxy dobrável que traz uma S Pen. O documento tem data de abril de 2020 e poderá levar a entender que a Samsung está focada numa versão do Galaxy Note dobrável, podendo um dos ecrãs ter a funcionalidade de bloco de notas.

Tal como podemos ver pela imagem da patente, ilustrada pela equipa LetsGoDigital, há um espaço dedicado à S Pen no interior de um dos lados. E mais surpreendente é que a S Pen vai funcionar até mesmo no meio dos ecrãs.

Mas, assim como noutros casos, esta patente poderá não chegar a vias de facto. Resta-nos aguardar por mais informações adiconais que corroborem ou descartem esta ideia.