Chegou o Samsung Galaxy Z Fold2, o novo smartphone dobrável

Foi em 2019 que a Samsung lançou ao mercado, de forma oficial, o seu primeiro smartphone com ecrã dobrável. O Samsung Galaxy Fold chegou como inovação do ano, mas também como o fracasso do ano. Os problemas associados ao ecrã e à qualidade do material utilizado, foram alvo de duras críticas. A Samsung não parou com a sua investigação e mais tarde lançou o Galaxy Z Flip.

Agora, chega o Samsung Galaxy Z Fold2 com um design aprimorado, ecrãs maiores e a garantia de um ecrã dobrável de maior qualidade.

A Samsung assume que o Samsung Galaxy Fold não foi o melhor smartphone que colocou no mercado. Assume todos dos problemas que os utilizadores foram apontando e garante que todos os tópicos criticados foram considerados para a criação de um novo Fold.

Hoje, de forma oficial, a empresa sul-coreana lança o seu Samsung Galaxy Z Fold2. Num primeiro olhar, é notória a dedicação da marca na criação de um produto com aspeto premium. O ecrã exterior de grandes dimensões, o ecrã interior sem o recorte grosseiro das câmaras e mesmo o próprio módulo de câmaras traseiras revelam um maior cuidado.

Samsung Galaxy Z Fold2 e o seu novo ecrã dobrável

Uma das grandes preocupações da Samsung, referidas durante o anúncio oficial do novo Fold, estava relacionada com o ecrã dobrável. As críticas ao primeiro modelo foram muitas, mas a Samsung não pretendia abandonar a ideia de ter um smartphone que em segundos se transformava num tablet.

O Z Fold2 reúne o melhor da tecnologia dobrável para “mudar a forma do futuro”

O novo ecrã dobrável do Z Fold2 passou de 7,3″ para 17,6″, tendo as molduras em torno do ecrã diminuído de forma substancial. Além disso, o recorte que existia com as câmaras passou para uma simples e pequena perfuração de uma única câmara.

Este ecrã QXGA+ Dynamic AMOLED tem uma taxa de atualização máxima de 120 Hz, o que, como se sabe, permite uma utilização mais fluida tanto em atividades básicas, como em jogos. Uma particularidade é que a taxa de atualização pode estar definida como adaptativa ao conteúdo que está a ser reproduzido, melhorando o desempenho do smartphone e minimizando o consumo de bateria.

Sobre experiência de utilização em reprodução de conteúdo, a Samsung colocou um sistema de altifalantes em stereo colocados ao centro, junto à dobradiça do ecrã. Segundo a empresa, o sistema é tão poderoso que coloca de parte a utilização de altifalantes Bluetooth.

Por falar em dobradiça, o sistema deste novo produto foi também melhorado, minimizando o impacto no ecrã.

O grande ecrã exterior

O ecrã exterior também recebeu uma atualização muito importante. O pequeno ecrã de 4,2″ passou para 6,2″, também com um pequeno orifício para a câmara.

Este ecrã SuperAMOLED tem uma resolução HD+. Considerando que se trata de um ecrã secundário, é compreensível que não tenha tanta resolução, ainda assim poderia ser FullHD.

Em termos de dimensões, o novo smartphone apesar de ter ecrãs maiores, acaba por ser relativamente mais pequeno e fino que o Galaxy Fold original. Em concreto, fechado mede 159,2 x 128,2 x 6,9 – 6 mm, e aberto mede 159,2 x 68 x 16,8 – 13,8 mm.

As câmaras

O Samsung Galaxy Z Fold2 está equipado com um total de 5 câmaras, sendo que três estão posicionadas na traseira, uma no ecrã externo e outra no ecrã interior.

O módulo traseiro inclui uma câmara de 12 MP ultra grande angular, uma angular de 12 MP (f/1.8) e ainda uma telefoto de 12 MP. As outras duas colocadas nos ecrãs são ambas de 10 MP (f/2.2).

Em termos de funcionalidades, há que destacar o Capture View Mode que, de um lado do ecrã mostra a app da câmara e do outro o resultado da fotografia captada na app Galeria. Assim, torna-se simples perceber se a foto tem os resultados pretendidos, podendo minimizar o número de capturas ou o acesso à galeria com tanta frequência.

Para vídeo, o modo Auto Framing ajuda a fotografar de forma automática seguindo um objeto em movimento, com recurso à combinação das câmaras. Além disso, o smartphone pode ser utilizado dobrado a 45º, ficando seguro como se estivesse num tripé.

Com o smartphone aberto, poderá tirar selfies com o módulo de câmaras principal, utilizando o ecrã externo para fazer a pré-visualização.

As funcionalidades de um ecrã dobrável

A App Continuity permite usar as apps no ecrã exterior e, ao abrir o smartphone, a app passa para o ecrã de dentro (e vice-versa). O Flex Mode, por sua vez, permite usar o smartphone dobrado na inclinação desejada, como se fosse um portátil. Ou seja, no ecrã que fica para cima encontra-se a visualização do ecrã e, na parte que fica assente, encontram-se os vários controladores das diferentes apps, teclados ou controlo por gestos.

Uma vez que o ecrã tem grandes dimensões é também perfeito para utilizar várias apps abertas em simultâneo no ecrã (três no máximo).

De referir ainda que existem algumas apps que foram otimizadas pelos próprios criadores para os ecrãs do Galaxy Z Fold2. Nomeadamente, as apps do Microsoft Office e do YouTube.

Outras características

O Samsung Galaxy Z Fold2 vem então equipado com 12 GB de RAM e com 256 GB de armazenamento interno. A bateria é de 4500 mAh, com tecnologia de carregamento rápido, podendo ser carregada sem fios.

Tem Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax e UWB. Inclui desbloqueio por reconhecimento facial, sem nenhuma tecnologia avançada por trás, e ainda tem sensor de impressões digitais colocado na lateral.

Disponibilidade

O Samsung Galaxy Z Fold2 está disponível nas cores bronze e preto (Mystic Bronze e Mystic Black). Além disso, os clientes, poderão escolher uma dobradiça personalizada. Para os compradores online, será então possível escolher uma dobradiça cinza, vermelha, azul ou dourada, todas cores com acabamento metálico.

Por fim, há ainda uma versão exclusiva. Trata-se de uma edição Thom Browne. Além do design exclusivo do Z Fold2, estão ainda incluídos os Galaxy Buds Live e um Galaxy Watch 3, todos vendidos na mesma embalagem, com mais alguns acessórios de personalização. O smartphone apresenta ainda algumas melhorias ao nível de hardware e software em relação ao modelo base.

Os novos Z Fold2 estarão disponíveis já neste mês de setembro.