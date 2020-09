Pokémon Go vai deixar de funcionar em smartphones iOS e Android mais antigos

Se é jogador do popular Pokémon Go e tem um smartphone mais antigo, então as novidades não são as mais animadoras para si.

A partir do mês de outubro de 2020, a Niantic, criadora do jogo, vai lançar uma nova atualização da aplicação. E nessa altura, quem tiver no seu dispositivo um sistema operativo iOS ou Android mais antigo, deixará assim de poder aceder ao jogo.

Pokémon Go deixa de funcionar em versões antigos iOS e Android

Ter um smartphone mais antigo tem várias desvantagens, como por exemplo o suporte que é fornecido para determinadas aplicações e serviços.

Neste sentido o popular jogo Pokémon Go vai deixar de providenciar suporte à aplicação instalada em telefones com sistemas iOS e Android mais antigos. Em termos práticos, o jogo vai então deixar de funcionar em smartphones mais antigos.

Será já a partir do mês de outubro que a Niantic, responsável pelo desenvolvimento do jogo, vai lançar uma atualização, e o suporte será barrado aos sistemas operativos mais obsoletos.

Assim, serão afetados os smartphones e tablets com o sistema operativo Android 5.0 “Lollipop” ou com o iOS 1o ou 11, bem como o iPhone 5S e o iPhone 6. Depois da atualização de outubro, estes equipamentos vão deixar de poder aceder ao jogo.

A notícia foi divulgada pela própria página do Pokémon Go na rede social Twitter:

Já quem tem um equipamento com um sistema operativo mais recente do que os acima indicados, não terá que se preocupar e pode continuar a jogar o jogo normalmente.

Também há alguns meses, a Niantic anunciou que o jogo deixaria de ser compatível com o sistema Android de 32 bits a partir de agosto de 2020.

O seu smartphone vai ser um dos afetados?

