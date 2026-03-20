Microsoft toma decisão radical que afeta quem usa o teclado SwiftKey

Ainda que a Google domine as apps do Android, há algumas soluções que surgem de terceiros. Um desses casos é o teclado SwiftKey, que a Microsoft comprou há alguns anos. Agora, é a própria Microsoft que vem anunciar uma decisão radical que vai afetar quem usar este teclado do Android. Descubra o que muda e o que vai acontecer.

Microsoft toma decisão radical

A Microsoft está a acabar com a possibilidade de utilizar contas Google e Apple no SwiftKey sem qualquer controlo prévio. A partir de 31 de maio de 2026, qualquer utilizador será obrigatório ter uma conta Microsoft para sincronizar os seus dados, caso contrário perderá tudo.

Até agora, o SwiftKey permitia sincronizar o seu histórico de escrita com uma conta Google, uma conta Apple ou um ID SwiftKey antigo. Mas a empresa de Redmond decidiu unificar tudo de vez, exigindo que crie uma conta Microsoft e sincronize os seus dados com o OneDrive, ou corre o risco de perder os seus dados.

A Microsoft está a dar uma contagem decrescente para os utilizadores do SwiftKey. Se utilizar o teclado numérico SwiftKey no Android ou iOS, tem até 31 de maio para o ligar à sua conta Microsoft (ou criar uma). Após essa data, já não poderá iniciar sessão com a sua conta Google, Apple ou SwiftKey. A ligação de uma conta permite sincronizar o seu histórico de digitação e as suas preferências de correção automática ou dicionário.

Afeta quem usa o teclado SwiftKey

Todos estes dados terão de ser transferidos para o OneDrive através da sua conta Microsoft, ou desaparecerão. Num e-mail, a Microsoft explica aos utilizadores do SwiftKey que este "melhorará a proteção e a privacidade dos dados", além da possibilidade de acumular pontos Microsoft Rewards, que podem ser utilizados para donativos ou descontos em jogos Xbox, por exemplo.

Atualmente, não é necessário criar uma conta para utilizar o SwiftKey, mas não ter um backup para alternar facilmente entre dispositivos, preservando o seu histórico, não é muito prático. Se procura uma solução alternativa, a opção mais viável é, sem dúvida, o teclado Gboard da Google, que vem integrado por defeito em todos os smartphones Google Pixel.

O SwiftKey existe desde 2010 e foi um dos primeiros teclados numéricos a oferecer gestos de toque para digitação. A empresa foi adquirida pela Microsoft em 2016. Depois de anunciar o fim do SwiftKey no iOS, a empresa acabou por mudar de ideias.