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Microsoft toma decisão radical que afeta quem usa o teclado SwiftKey

· Android 18 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Trolha Men says:
    20 de Março de 2026 às 15:02

    O rabo está apertar para a Microsoft.

    Responder
  2. Hugo says:
    20 de Março de 2026 às 15:23

    Para mim é o melhor teclado para suporte de português (Portugal). É assustador ao que estamos a assistir. É Chat Control por todas frentes. Resta esperar que melhorem o suporte da nossa língua para teclados FOSS…

    Responder
  3. B@rão Vermelho says:
    20 de Março de 2026 às 15:44

    Infelizmente cabe a mim dar a noticia que ninguém queria ouvi, morreu o Chuck Norris

    Responder
  4. Lukas says:
    20 de Março de 2026 às 15:45

    Mais uma conta ligada. Não acho tão bom, mas lá terei de ir para o Gboard que é mais atrofiante e menos preciso.

    Responder
  5. Zé do Boné says:
    20 de Março de 2026 às 15:54

    Já era de esperar… vindo da Microsoft…

    Responder
  6. Mendigão Games says:
    20 de Março de 2026 às 15:59

    So uso o Fossity Keyboard ou o Simple Keyboard de apenas 700kb. Ambos disponivel no fdroid. Nao acredito em mais nada de big tech

    Responder
  7. Jota says:
    20 de Março de 2026 às 16:47

    O SwiftKey era e é um teclado muito bom e na minha opinião muito melhor que o teclado Gboard da Google e todos os outros. Mas Pela falta de confiança seja da Google ou da Microsoft e por causa desta nova obrigatoriedade, agora o meu teclado é o Simple Keyboard. Não é perfeito, mas não recolhe dados e está disponível na Playstore

    Responder
  8. Luís says:
    20 de Março de 2026 às 17:35

    Irei continuar a utilizar como até hoje,sem qualquer conta ligada os dados ficam no telemóvel,na pior das hipóteses terei de utilizar o teclado nativo do iphone

    Responder
  9. André says:
    20 de Março de 2026 às 19:47

    Era o que mais faltava, mudem para Gboard ou de código aberto:

    HeliBoard, FUTO keyboard, Florisboard, Simple keyboard, Urik keyboard.

    Recomendo o HeliBoard, é o mais completo, trás corretor de origem, está bem traduzido, têm mirandês como o swiftkey, e até o layout hcesar. O FUTO também é bom, mas os outros não têm corretor. Uns nem têm swipe ou emojis.

    O FUTO keyboard não é verdadeiramente open-source, mas source available. Então Foss e com corretor PT-PT, só mesmo o HeliBoard. Se não quiserem o da Google.

    Responder
  10. Pedro António says:
    20 de Março de 2026 às 23:19

    Para mim, para escrever com deslize e gestos no teclado, o gboard é o melhor.

    Responder
  11. Vilna says:
    21 de Março de 2026 às 15:59

    Já há algum tempo que mudei para o Heliboard. Tudo resolvido

    Responder
  12. etrusco says:
    21 de Março de 2026 às 16:37

    Começo a ter inveja de info-excluídos.

    Responder

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