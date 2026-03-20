Microsoft toma decisão radical que afeta quem usa o teclado SwiftKey
Ainda que a Google domine as apps do Android, há algumas soluções que surgem de terceiros. Um desses casos é o teclado SwiftKey, que a Microsoft comprou há alguns anos. Agora, é a própria Microsoft que vem anunciar uma decisão radical que vai afetar quem usar este teclado do Android. Descubra o que muda e o que vai acontecer.
Microsoft toma decisão radical
A Microsoft está a acabar com a possibilidade de utilizar contas Google e Apple no SwiftKey sem qualquer controlo prévio. A partir de 31 de maio de 2026, qualquer utilizador será obrigatório ter uma conta Microsoft para sincronizar os seus dados, caso contrário perderá tudo.
Até agora, o SwiftKey permitia sincronizar o seu histórico de escrita com uma conta Google, uma conta Apple ou um ID SwiftKey antigo. Mas a empresa de Redmond decidiu unificar tudo de vez, exigindo que crie uma conta Microsoft e sincronize os seus dados com o OneDrive, ou corre o risco de perder os seus dados.
A Microsoft está a dar uma contagem decrescente para os utilizadores do SwiftKey. Se utilizar o teclado numérico SwiftKey no Android ou iOS, tem até 31 de maio para o ligar à sua conta Microsoft (ou criar uma). Após essa data, já não poderá iniciar sessão com a sua conta Google, Apple ou SwiftKey. A ligação de uma conta permite sincronizar o seu histórico de digitação e as suas preferências de correção automática ou dicionário.
Afeta quem usa o teclado SwiftKey
Todos estes dados terão de ser transferidos para o OneDrive através da sua conta Microsoft, ou desaparecerão. Num e-mail, a Microsoft explica aos utilizadores do SwiftKey que este "melhorará a proteção e a privacidade dos dados", além da possibilidade de acumular pontos Microsoft Rewards, que podem ser utilizados para donativos ou descontos em jogos Xbox, por exemplo.
Atualmente, não é necessário criar uma conta para utilizar o SwiftKey, mas não ter um backup para alternar facilmente entre dispositivos, preservando o seu histórico, não é muito prático. Se procura uma solução alternativa, a opção mais viável é, sem dúvida, o teclado Gboard da Google, que vem integrado por defeito em todos os smartphones Google Pixel.
O SwiftKey existe desde 2010 e foi um dos primeiros teclados numéricos a oferecer gestos de toque para digitação. A empresa foi adquirida pela Microsoft em 2016. Depois de anunciar o fim do SwiftKey no iOS, a empresa acabou por mudar de ideias.
O rabo está apertar para a Microsoft.
Para mim é o melhor teclado para suporte de português (Portugal). É assustador ao que estamos a assistir. É Chat Control por todas frentes. Resta esperar que melhorem o suporte da nossa língua para teclados FOSS…
Infelizmente cabe a mim dar a noticia que ninguém queria ouvi, morreu o Chuck Norris
https://www.youtube.com/watch?v=7ud3pK5Wa90
o problema é que ele tinha bem razão
Quando Bell inventou o telefone, ele tinha 3 chamadas perdidas do Chuck Norris.
Mais uma conta ligada. Não acho tão bom, mas lá terei de ir para o Gboard que é mais atrofiante e menos preciso.
Eu simplesmente uso sem conta. Para as raras vezes que mudo de telemóvel, simplesmente volto ao início. Não se prede assim tanta coisa.
Já era de esperar… vindo da Microsoft…
So uso o Fossity Keyboard ou o Simple Keyboard de apenas 700kb. Ambos disponivel no fdroid. Nao acredito em mais nada de big tech
Eu uso o Heliboard, que não tem qualquer ligação à internet, é OpenSource e permite exportar e importar os dados para e de ficheiros locais…
https://f-droid.org/packages/helium314.keyboard/
O SwiftKey era e é um teclado muito bom e na minha opinião muito melhor que o teclado Gboard da Google e todos os outros. Mas Pela falta de confiança seja da Google ou da Microsoft e por causa desta nova obrigatoriedade, agora o meu teclado é o Simple Keyboard. Não é perfeito, mas não recolhe dados e está disponível na Playstore
Irei continuar a utilizar como até hoje,sem qualquer conta ligada os dados ficam no telemóvel,na pior das hipóteses terei de utilizar o teclado nativo do iphone
Era o que mais faltava, mudem para Gboard ou de código aberto:
HeliBoard, FUTO keyboard, Florisboard, Simple keyboard, Urik keyboard.
Recomendo o HeliBoard, é o mais completo, trás corretor de origem, está bem traduzido, têm mirandês como o swiftkey, e até o layout hcesar. O FUTO também é bom, mas os outros não têm corretor. Uns nem têm swipe ou emojis.
O FUTO keyboard não é verdadeiramente open-source, mas source available. Então Foss e com corretor PT-PT, só mesmo o HeliBoard. Se não quiserem o da Google.
+1 Heliboard é perfeito! 🙂
Para mim, para escrever com deslize e gestos no teclado, o gboard é o melhor.
Já há algum tempo que mudei para o Heliboard. Tudo resolvido
Começo a ter inveja de info-excluídos.