Facebook ameaça bloquear partilha de notícias nas suas plataformas na Austrália

Tendo em conta o novo projeto regulamentar da Austrália, em relação às suas organizações noticiosas, o Facebook ameaça bloquear a partilha de notícias nas suas plataformas, tanto no Facebook, como no Instagram.

Esta manifestação do Facebook surgiu após a Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ter submetido um projeto regulamentar que visa que a empresa pague às organizações pelo conteúdo noticioso publicado.

Notícias bloqueados do feed dos australianos

O diretor executivo da Austrália da Facebook, na Austrália, Will Easton, publicou uma declaração, contrariando as medidas do novo projeto regulamentar australiano. A ACCC concedeu-o, a fim de possibilitar que as publicações noticiosas australianas “negoceiem um pagamento justo pelo trabalho dos seus jornalistas”.

Face a esta condição, e caso o projeto se torne realidade, o Facebook pretende deixar de permitir que as editoras e as pessoas, da Austrália, partilhem notícias locais e internacionais. Isto, tanto no Facebook, como no Instagram.

[O novo projeto] não compreende a dinâmica da Internet e prejudicará as próprias organizações noticiosas que o governo está a tentar proteger.

Disse Will Easton.

Ademais, Easton afirmou que a ACCC não entende a dinâmica entre o Facebook e as organizações noticiosas. Assim, apesar de acreditar que desempenham um papel fundamental na sociedade e na democracia, não são o foco das pessoas na plataforma.

A ACCC presume que o Facebook beneficia mais na sua relação com as editoras, quando na realidade é ao contrário. As notícias representam uma fração daquilo que as pessoas veem no seu feed e não são uma fonte significativa de lucro para nós.

Acrescentou Easton.

ACCC riposta ameaça do Facebook face às organizações noticiosas

Em declaração, o presidente da ACCC, Rod Sims, respondeu à ameaça do Facebook. Assim, refere que o projeto regulamentar visa apenas assegurar que as empresas noticiosas australianas obtenham um lugar nas negociações com o Facebook. Aliás, lugar esse que, de acordo com Sims, já existe parcialmente e, por isso, exigem apenas mais transparência por parte das plataformas, sendo que o Facebook já paga a alguns meios de comunicação pelo conteúdo noticioso.

Posto isto, a ACCC propõe que as empresas, como o Facebook, negoceiem com as organizações noticiosas australianas, num espaço de três meses.