Medal of Honor é um dos veteranos de guerra que já por cá anda desde o final do século passado. Trata-se de um jogo incontornável quando se fala de jogos de guerra.

Pois bem! Medal of Honor vai regressar em breve, com Above and Beyond e em Realidade Virtual.

Medal of Honor: Above and Beyond marca o regresso de uma série de jogos de guerra icónica e que já com bastantes anos de existência. Este regresso marca também o retorno do conflito da 2ª Guerra Mundial.

Recentemente, a Respawn Entertainment disponibilizou um novo trailer, repleto de ação e intensidade para Above and Beyond.

Medal of Honor: Above and Beyond é um jogo inovador de realidade virtual, com uma campanha de single player, baseada em alguns eventos reais da Segunda Guerra Mundial.

Durante a recente Opening Night Live da Gamescom, o fundador e CEO da Respawn Vince Zampella e o diretor do jogo Peter Hirschmann revelaram um novo trailer sobre o jogo.

Este trailer oferece uma pequena antevisão daquilo que será jogar Medal of Honor: Above and Beyond. O vídeo mostra a narrativa da história e revela um pouco do conteúdo histórico, com o qual a saga retomará às suas raízes.

Realidade Virtual coloca o jogador no centro dos acontecimentos

Através da realidade virtual, os jogadores entrarão nas botas de um agente de combate, recrutado para integrar o OSS, o Office of Strategic Services (Escritório para Serviços Estratégicos). O OSS pode ser considerado como o precursor da moderna CIA, criado para realizar trabalhos de espionagem, atrás das linhas inimigas, durante a Segunda Guerra Mundial.

Em Above and Beyond, o jogador vai ter acesso a um elenco de novos personagens (também vão surgir alguns conhecidos), da saga Medal of Honor, e irão participar em várias missões secretas que o levará a vários locais da Europa e não só. Decorrendo em zonas historicamente reais, o jogador é levado a participar no maior conflito da História e a fazer parte de alguns dos momentos mais importantes do conflito.

O jogador irá participar em missões variadas que tanto decorrerão em terra, como no ar ou mesmo no mar, enquanto tenta alcançar objetivos que passam por sabotar bases nazis, descobrir e anular planos dos alemães ou ajudar a Resistência Francesa entre outros.

Medal of Honor: Above and Beyond está a ser desenvolvido por criadores associados ao Oculus do Facebook, e explora o espetáculo da guerra de uma forma cinematográfica, envolvente e totalmente nova. A Respawn trabalhou diretamente com os veteranos da Segunda Guerra Mundial, para capturar as suas histórias fascinantes e adicionar contexto às peças históricas, com as quais os jogadores se podem envolver, através da poderosa história do jogo com realidade virtual de uma forma sem precedentes.