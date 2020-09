COVID-19 faz quadruplicar receitas da empresa Zoom

Após declarados os períodos de confinamento em vários países, a procura de soluções de videoconferência dispararam. A empresa detentora do Zoom foi certamente uma das que mais cresceu, mesmo com os muitos problemas e vulnerabilidades.

Segundo a agência AP, a Zoom divulgou recentemente que o número de clientes pagantes permitiu-lhe quadruplicar a sua receita durante o período de maio a julho para os 555,6 milhões de euros.

A plataforma de videoconferências Zoom ganhou uma dimensão gigantesca com o confinamento de parte da população mundial. Fazer reuniões de trabalho, juntar a família e amigos, e até dar aulas, foram das principais utilidades em tempo quarentena.

Plataforma Zoom bate recordes ao nível das receitas…

Apesar de todos os problemas, a empresa norte-americana Zoom tem tudo enormes resultados financeiros. Com o aparecimento da COVID-19, as receitas têm crescido exponencialmente, sendo cada vez maior o número de utilizadores pagantes que recorrem a esta ferramenta para realizar as suas reuniões e aulas virtuais.

De acordo com informações recentes, a empresa fechou o segundo trimestre com 370.200 clientes (com pelos menos 10 trabalhadores) o que representa um ganho de 105.000 clientes no final de abril. De referir que há um ano a Zoom tinha apenas 66.300 clientes com pelo menos 10 trabalhadores pagantes.

Esse aumento de clientes fez com que a empresa ganhasse quase 155 milhões de euros durante o último trimestre, quando o ano passado, durante o mesmo período, esse valor foi de 4,6 milhões de euros.

Depois de já ter aumentado cinco vezes este ano, o preço das ações da Zoom está prestes a subir para níveis mais elevados, segundo o seu relatório trimestral.

Zoom Reports Second Quarter Results for Fiscal Year 2021

