Entramos em setembro e este, por tradição, é o mês em que a Apple faz revelações importantes no que toca ao iPhone e não só. Fala-se num iPad Air renovado, com linhas parecidas ao iPad Pro e, como já referimos várias vezes, chegarão os novos Apple Watch. Assim, para reforçar estas previsões, Mark Gurman, da Bloomberg, disponibilizou uma lista de equipamentos que a empresa de Cupertino irá colocar no mercado para além do iPhone 12.

Apesar de não ser uma surpresa, tendo em conta o que já se tem vindo a falar, é sobretudo o reforçar de uma estratégia nos produtos que lideram o mercado no seu segmento.

Renovar a linha iPad Air

Segundo um novo relatório publicado hoje, Mark Gurman, da Bloomberg, deixa a lista de produtos que a Apple deverá lançar nesta época de outono. Apesar de serem linhas amplamente divulgadas, as informações falam no iPhone 12, mas refere também que a Apple irá lançar um iPad Air edge-to-edge.

Existe um alegado manual de instruções que descreve o novo design, essas imagens foram descobertas na semana passada.

O relatório não detalha o iPad Air para além de o descrever como tendo um design de “ponta a ponta”, como o iPad Pro. O manual conseguido tem informações sugerindo que o produto obteria um botão de energia Touch ID, e substituiria a porta Lightning para uma porta USB-C. Isto representaria uma grande atualização para o iPad Air, que atualmente utiliza a moldura mais antiga do design do iPad.

Apple Watch 6 está por semanas e vem com novidades

Conforme refere o relatório, a empresa de Cupertino está a preparar atualizações de hardware para o Apple Watch. Haverá um sucessor para o Apple Watch Series 5 e um sucessor para o Apple Watch Series 3, que terá como alvo o segmento inferior do mercado. Assim, espera-se que o novo relógio topo de gama Apple Watch venham equipada com um novo sensor.

O oxímetro será importante para detetar os níveis de oxigénio no sangue, funcionalidade que já se vem a comentar desde praticamente o início do ano.

O modelo mais barato adotaria provavelmente algumas das características vistas nas Séries 4 e 5. Isto é, poderá trazer um processador mais rápido e a deteção de quedas. Provavelmente não terá um ecrã nos mais recentes, dado que isso iria aumentar o preço substancialmente.

Para termos uma ideia, o Apple Watch Series 3 está à venda em Portugal por 239 euros. Assim, sem mexer muito no preço, a Apple poderá trazer mais funcionalidades e mais desempenho com um ecrã de 42 mm, e um novo processador S e W.

O que se sabe é que já foram detetados nas versões do watchOS 7 os registos de novos números de modelo do Apple Watch: A2291, A2292, A2351, A2352, A2375, A2376, A2355 e A2356.

Apple prepara 75 milhões do iPhone 12 5G

A Bloomberg diz que o lançamento do iPhone 12 será realizado por fases. Inicialmente sairão para o mercado os modelos de gama baixa, já no mês de outubro. A gama baixa provavelmente segue o que conhecemos do iPhone 11. Isto é, o iPhone 11 apresenta laterais de alumínio, enquanto que os modelos ‘pro’ utilizam aço inoxidável.

Segundo alegadas fugas de informação, o novo iPhone topo de gama terá um ecrã maior, de 6,7 polegadas, e um desempenho melhorado, graças ao chip A14. Aguardam-se também outras novidades no que toca ao design, pelo menos espera-se um chassis renovado.

Em termos de desempenho de vendas, a Apple parece estar à espera de resultados em linha com o ano passado. Apesar da pandemia, a empresa terá dado indicações aos fornecedores para eles produzirem aproximadamente as mesmas quantidades do ciclo do iPhone 11. Segundo avança o relatório, a gigante da maça poderá ter já encomendado entre 75 a 80 milhões do iPhone 5G.

Estes são guias grosseiros e a Apple revê frequentemente as encomendas (positiva ou negativamente), uma vez que obtém mais informações sobre os padrões de procura dos consumidores.

Apple TV, HomePod, AirPods e afins…

Fala-se que estes dispositivos também terão novas versões. Aliás, o relatório agora conhecido discute o estado do hardware da Apple TV. São informações que dão conta de um novo modelo em funcionamento, mas pode não ser lançado este ano.

Reiterando novamente o mesmo relatório, poderá sair até final do ano um novo e mais em conta HomePod. Este dispositivo, que não saiu em todos os mercados e recebeu uma filosofia de venda diferente, poderá receber um modelo mais barato, igualmente no estilo coluna inteligente, e aumentar os mercados disponíveis.

Já no caso dos auscultadores, há algumas, mas poucas referências. Apesar de vários rumores sobre os novos AirPods Pro, sobre uns auscultadores maiores com cancelamento ativo de ruído, a empresa de Cupertino deverá deixar esses trunfos para depois. Também para “mais tarde”, embora que pode ser para o final deste ano, poderá aparecer o “D. Sancho” AirPower. Será?