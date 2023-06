Altice Labs: 7 anos de Inovação de Portugal para o Mundo (Em Direto)

A Altice Labs comemora 7 anos! Parabéns! O mote do evento deste ano é “Inovação de Portugal para o Mundo”, e conta com as presenças de várias personalidades da Altice e também internacionais.

Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, Co-CEO do Grupo Altice, Alcino Lavrador, Diretor Geral da Altice Labs, José Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, são algumas das presenças de hoje no sétimo aniversário da Altice Labs.

Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal

A CEO da Altice Portugal começou por referir que a Altice Labs é o epicentro de tecnologia Made in Portugal para o Mundo. No caminho para o sucesso, a Altice lançou o primeiro serviço digital interativo de TV, o 1º serviço comercial TV sobre a rede móvel. Na internet com o lançamento de routers Wi-Fi Altice Labs que são usados em Nova Iorque a Paris, das ilhas Fiji ao Alasca.

Nas infraestruturas, destaque para a tecnologia de Fibra Ótica. Ana Figueiredo refere que a Altice tem 92% da cobertura de Fibra Ótica do País, 99,8% cobertura 4G e 91,1% cobertura 5G.

Ao nível de futuro, a CEO da Altice destaca a aposta na tecnologia Wi-Fi 7, no 5G, tecnologias quânticas e hoje será também realizada a primeira demonstração real da tecnologia 25G-PON em coexistência com as tradicionais GPON e XGS-PON, através de injeção de tráfego e medição de débitos, sobre a rede real de fibra ótica da MEO. Atualmente o máximo é 10Gbps e esta será a primeira demonstração de um serviço de 25Gbps ligado à rede pública.

