Stellar Blade recebe novo trailer a antecipar lançamento

Stellar Blade é um dos jogos que mais entusiasmo tem estado a receber nos últimos meses. Com lançamento para breve, acabou de receber um novo trailer. Venham vê-lo.

Stellar Blade, tal como aqui ou aqui vimos, é um dos jogos em maior destaque nos últimos meses e cujo lançamento aproxima-se a passos largos, faltando pouco menos de 2 semanas.

Dessa forma, e a atribuir um pouco mais de expetativas ao jogo, a Sony Interactive Entertainment revelou recentemente um novo trailer para o jogo que se encontra a cargo do estúdio coreano Shift Up.

Neste trailer de Stellar Blade, é possível contemplar os malévolos Naytiba, os bosses formidáveis do jogo em todo o seu esplendor. Para além disso, a SIE partilhou ainda, no Blog Oficial da PlayStation, uma pequena entrevista com o estúdio e o designer de monstros coreano Hee-Cheol Jand, onde aprofundam o porquê de os Naytibas serem criaturas tão únicas, analisando as suas variações Raven, Stalker e Gigas, de forma a compreender o processo de criação de uma nova face de terror nos videojogos.

Entretanto um outro trailer mais recente foi revelado, e que podem ver de seguida. Gostaria de vos deixar com o comentário curioso de Kim Hyung Tae, CEO, Director e Art Director & Writer da Shift Up, "A inspiração para criar este jogo surgiu inesperadamente. De facto, foi quando vi a notícia da greve dos taxistas. É um trabalho que será substituído pela inteligência artificial. E pensei: e se me acontecesse a mim? Quais são as consequências se as pessoas puderem ser totalmente substituídas?", antes de confirmar que "esta curiosidade está na génese de Stellar Blade™, "um jogo fascinante" e "um título ímpar no panorama atual dos jogos para consolas".

De recordar que em Stellar Blade o futuro da humanidade está na extremidade de uma espada. Destruído por criaturas bizarras, o planeta Terra foi abandonado, sobrevivendo apenas uma raça humana dizimada, refugiada numa Colónia espacial. Aqui, após partir da Colónia, a guerreira Eve aterra num planeta desolado, com apenas uma missão: salvar a humanidade ao resgatar a Terra dos NA:tives, uma força maligna que devastou o planeta.

Mas enquanto EVE começa a atacar os NA:tive e a juntar as peças do puzzle que é o mistério do passado enquanto explora as ruínas da civilização humana, descobre que a sua missão está longe de ser simples, já que nem tudo o que parece é. Cabe aos jogadores ajudar a salvar a humanidade da extinção numa aventura cheia de combates frenéticos, bosses épicos e muita emoção na ponta da espada.

Além disto, é de realçar que Stellar Blade oferece uma experiência visual impressionante, e que nele os jogadores poderão explorar um mundo pós-apocalíptico desenhado ao mínimo detalhe, combinando beleza e terror para criar efeitos espetaculares. Tudo com as capacidades impressionantes da PlayStation®5.

Stellar Blade, que atingiu recentemente a fase Gold, o que significa que o seu processo de desenvolvimento está terminado, chegará em exclusivo à PlayStation 5 no próximo dia 26 de Abril. O jogo, que já está disponível para reserva, tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation Store, conta com uma demo gratuita, que está disponível na PlayStation Store.