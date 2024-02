Xbox diz que a indústria de jogos está a atravessar dificuldades de crescimento

Estamos habituados a saber que o mercado dos jogos é um dos mais lucrativos dentro do setor tecnológico. No entanto, parece que este está a atravessar uma fase menos boa... e segundo Phil Spencer, da Xbox, a indústria de jogos está a passar por dificuldades de crescimento.

Está o mercado dos jogos a atravessar uma má fase?

Foi durante uma entrevista ao canal de jogos GameFile que Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming, abordou as suas preocupações sobre a fase por que o mundo gaming está a passar. Segundo o executivo, as empresas do setor estão a ter problemas em encontrar novos jogadores, especialmente dentro do segmento das consolas. Como tal, acredita que a indústria de jogos está a atravessar dificuldades de crescimento.

O executivo disse que, ao longo dos últimos anos, não houve então um crescimento significativo no número de jogadores, especialmente de consolas:

Não acho que estamos a fazer um trabalho bom o suficiente em encontrar novos jogadores. Vamos ter as consolas como um bom exemplo: encontramos 200 milhões de residências em redor do mundo que jogam jogos de consolas. E esse número não mudou realmente nos últimos cinco ou seis anos.

Na entrevista, Spencer referiu que "Precisamos de ser parte do crescimento da indústria. Acredito que esse tem que ser um foco real". Para isso, a Xbox precisa de diversificar as suas ofertas e, como tal, deverá lançar em breve quatro novos jogos para outras plataformas. Uma das alternativas passará por uma maior aposta no segmento dos jogos mobile, e a empresa até já afirmou por algumas vezes que esse foi o principal motivo por que decidiu adquirir a criadora King da Activision Blizzard.

Lembramos que recentemente a Microsoft demitiu 1900 trabalhadores da Activision Blizzard e da Xbox. E segundo Phil Spencer, tal deveu-se sobretudo a esta falta de crescimento. Assim, espera-se então que a empresa de jogos da Microsoft encontre formas de angariar novos jogadores, "seja através de um dispositivo, por um acesso ou pelo preços dos jogos", como explica Spencer.