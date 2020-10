A Huami, empresa do ecossistema Xiaomi, acabou de anunciar ao mercado global dois novos relógios inteligentes. Na verdade, os Amazfit GTR 2 e Amazfit GTS 2 já tinham sido lançados na China e, entretanto, chegarão aos Estados Unidos e ao Reino Unido.

Os novos relógios destacam-se por ter integrada a Alexa e pela sua autonomia, que pode atingir os 38 dias.

A Huami, depois do lançamento na China, revelou agora datas para a chegada oficial dos novos relógios Amazfit para o mercado internacional. Para já foram apontadas datas para os Estados Unidos e para o Reino Unido e respetivos preços.

O Amazfit GTR 2 chegará aos dois mercados a 30 de outubro por £159 e $179. Já o modelo Amazfit GTS 2 será lançado a 15 de novembro no Reino Unido e a 1 de novembro aos EUA, pelos mesmos preços.

Estas versões internacionais, ao contrário da chinesa, vêm com a assistente virtual da Amazon, Alexa, integrada.

Amazfit GTS 2

O Amazfit GTS 2 é um relógio com ecrã retangular, na verdade, com um design que nos remete para o Apple Watch. Tem um ecrã AMOLED de 1,65″ com resolução de 348 x 442 píxeis, sendo que a estrutura é em liga de alumínio e a bracelete em plástico.

Este modelo tem resistência a água 5ATM e uma bateria de 246 mAh. Segundo a descrição do produto, a bateria poderá oferecer uma autonomia até 20 dias, com utilização básica, e 20 dias, se usado em modo normal.

Integra um sensor de dados biológicos que inclui capacidade de medir o oxigénio no sangue. Tem, além disso, acelerómetro, giroscópio, sensor de pressão de ar, sensor geomagnético e ainda um de luz ambiente.

Como ligações disponibiliza NFC, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 2.4. Vem com altifalante e microfone e é compatível com Android (5.0+) e iOS (10.0+).

Amazfit GTR 2

A versão GTR 2 tem, no entanto, um design mais clássico, com mostrador em círculo de 1,39″ e ecrã com tecnologia AMOLED. Este está disponível nas versões desportiva e clássico. A versão desportiva tem a estrutura em liga de alumínio e o clássico é em aço inoxidável.

Aqui contamos com uma bateria de 471 mAh que pode ir dos 14 dias aos 38 dias de autonomia. Os sensores que integra são acelerómetro, giroscópio, sensor de pressão de ar, sensor geomagnético de três eixos e um de luz ambiente. Neste caso, a versão não dispõe de NFC, mas permite ligação Bluetooth 5.0 e Wi-Fi a 2.4 GHz.

Também o Amazfit GTR 2 disponibiliza o BioTracker 2 PPG, o sensor de dados biológicos que medir o oxigénio no sangue. Por fim, é compatível, também com Android e iOS.

Estes smartwatches estarão então disponíveis para Reino Unido e EUA, já a partir do final desta semana. Para o resto do mundo, não há indicação de datas de lançamento.