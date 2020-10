O mundo gaming delirou quando esta semana a AMD apresentou a sua linha RX 6000. Foram assim anunciadas as placas gráficas RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT, colocando a Nvidia numa situação delicada.

Agora foi a vez da MSI anunciar as suas placas personalizadas das gráficas RX 6800 e RX 6800 XT.

Fazendo um ponto de situação no que respeita a gráficas, a Nvidia foi então a que se lançou primeiro com as potentes RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090. A resposta da AMD tardou mas surpreendeu com o anúncio das GPU Radeon RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT.

Estes novos equipamentos enriqueceram fortemente este segmento, tornando-o num mercado extremamente competitivo.

MSI anuncia as suas placas gráficas da linha Radeon RX 6000

Depois da apresentação da AMD, agora a MSI veio mostrar ao mundo as suas placas personalizadas da RX 6800 e da RX 6800 XT. Estas gráficas trazem o design Gaming X Trio, idêntico aos recentes produtos da Nvidia e da AMD.

Os modelos da fabricante de Taiwan trazem um sistema de arrefecimento com 3 ventoinhas, designado Tri-Frozr, e vão contar com KEDs RGB Mystic Light. Trazem ainda um design PCB (Printed Circuit Board) personalizado, 2,7 slots e conectores duplos de 8 pinos para a alimentação.

O anúncio aconteceu num evento online que pôde ser acompanhado através da conta do YouTube da marca. Na apresentação, a MSI revelou apenas o modelo personalizado da Radeon RX 6800 XT, no entanto a versão dedicada à RX 6800 deverá ser semelhante, embora com alterações no PCB.

Ainda sobre as ventoinhas, estas contam com um mecanismo que ligam as hélices umas às outras e, assim, se transformam numa espécie de hélices duplas. Desta forma, segundo a MSI, o ventilador TORX 4.0 traz um aumento no fluxo de ar, conseguindo ainda um desempenho mais silencioso mesmo quando o computador roda conteúdos pesados.

Os dissipadores de ar contam também com um novo design mais curvado, o que permite que o ar passe de forma mais suave a discreta, não causando barulho nem turbulência.

A fabricante taiwanesa estima que este sistema de refrigeração consiga diminuir cerca de 2 graus de temperatura, em comparação com o sistema anterior.

Veja a apresentação desta placa personalizada da MSI:

Para já ainda não foi divulgada a data de lançamento destes modelos da MSI nem o preço das mesmas. No entanto a AMD vai lançar a RX 6800 e a RX 6800 XT a 18 de novembro, com um preço de 579 dólares (~493 euros) e 649 dólares (~553 euros) respetivamente.

Neste sentido, é natural que a MSI anuncie mais informações em breve.