É com frequência que aqui trazemos ao Pplware várias soluções de robôs aspiradores como forma de mantermos a nossa casa limpa e mais organizada. Hoje falamos de uma marca nova para nós, mas que surpreende pela eficiência e por se posicionar numa gama de preços bastante atrativa.

O robô aspirador Kyvol Cybovac E31 Mop, além de toda a aspiração da casa, ainda permite a limpeza com água, e todo o controlo pode ser feito via app, por menos de 250€.

Especificações gerais

O Kyvol Cybovac E31 Mop é um robô aspirador e esfregona em simultâneo.

O equipamento permite aspirar com uma carga de bateria cerca 150 minutos de limpeza, o que representa sensivelmente 250m². Em termo de aspiração, tem três níveis de poder de sucção que pode ir até aos 2200Pa.

Além do depósito para pó de 600 ml, há ainda disponível um segundo depósito que permite armazenar água, para o modo de esfregona e aspiração simultânea. Este segundo depósito, divide o espaço entre água e lixo, estando disponíveis 300ml para água.

A aspiração é silenciosa, aumentando o ruído ligeiramente com os níveis de sucção. A limpeza pode ser feita em zig-zag, ao redor da casa ou num ponto localizado.

O controlo é feito via app através da rede Wi-Fi a 2.4 GHz ou via controlo remoto, disponível na caixa. É feito um mapeamento, no entanto, serve essencialmente de controlo da área aspirada.

Dentro da caixa

Robô Kyvol Cybovac E31 Mop

Adaptador de corrente

Base de carregamento

Fita magnética para criar barreiras

Mopa extra

Depósito de lixo

Depósito de lixo e água com mopa

Controlo remoto

Pilhas para controlo remoto

Filtro extra

Duas vassouras rotativas

Manual do utilizador

Acessório de limpeza

Design

O formato circular comum faz parte deste Kyvol Cybovac E31 Mop. No entanto, não tem uma tampa em cima para aceder ao depósito do lixo. O depósito está acoplado em baixo, bastando pressionar um botão para o remover e limpar ou trocar pelo depósito com reservatório de água.

Na zona superior estão colocados os botões de Power, para iniciar ou parar a aspiração, e o botão Home, para enviar o robô para a base de carregamento. Há ainda um indicador de ligação do Wi-Fi.

Nas partes laterais estão incluídos os sensores e amortecedores. Em baixo há mais um conjunto de sensores que impede de forma muito eficaz a queda do aspirador de zonas mais elevadas, como varandas ou escadas.

Existem também umas rodas robustas, que permitem subir e descer pequenos desníveis sem ficar preso, ideal para quem tem tapetes e carpetes. Tem ainda uma vassoura rotativa comuns deste tipo de equipamento, uma roda de direção, e a zona de sucção com escova rotativa.

O botão para ligar e desligar o robô está posicionado também nesta zona, devendo ser ligado para iniciar o processo de configuração de rede Wi-Fi e, claro, iniciar a limpeza.

Aplicação móvel Kyvol e o controlo remoto

A Kyvol dispõe de uma app móvel para Android e iOS. Através dela é possível controlar de forma muito eficaz o aspirador.

A ligação entre o aspirador e a app é feita de forma muito intuitiva e rápida. Para quem tiver dificuldades, a caixa fornece um completo guia de configuração e utilização.

Tal como a app, existe um controlo remoto que não obriga à utilização do smartphone para que todas as funcionalidades sejam exploradas. Em certa medida, apenas a possibilidade de iniciar limpezas à distância fica em falta. A observação do mapa também, mas isso nem é muito relevante.

Além de todas estas formas de controlo, há ainda a possibilidade de o controlar por voz através da Alexa da Amazon.

Modos de Utilização do robô aspirador

O robô disponibiliza três modos de limpeza que são o Modo automático, o Spot e o Edge. O modo automático vai iniciar a aspiração em zig-zag, sendo bastante eficiente em termos de autonomia, e com resultados muito bons no que respeita em aspiração.

O modo Spot permite limpar um ponto específico girando num raio de 1,2 metros desde o ponto em que foi colocado. Já o Edge, percorre toda a divisão junto às paredes. Por fim, há que referir que o aspirador deteta carpetes, aumentando o poder de sucção.

Para limpeza com água, basta trocar o depósito com o reservatório de água cheio e recorrer aos modos já indicados.

Não esquecer que todas as limpezas podem ser programadas para um horário e dia específico.

Ao contrário de outros modelos, esta app não dispõe de um mapeamento completo, ou seja, não permite enviar o aspirador para uma divisão, nem criar barreiras virtuais. Contudo, disponibiliza uma banda magnética que pode ser fixada no chão, garantindo que o aspirador não a ultrapassa, como se de uma parede estivéssemos a falar.

Veredicto

O Kyvol Cybovac E31 Mop está disponível por menos de 250 € o que faz dele uma verdadeira opção perante a concorrência mais popular. Os resultados de limpeza são muito bons e mesmo para quem está habituado como eu a ter um mapeamento completo e poder enviar o aspirador para cada divisão, devo dizer que não senti falta de tal característica.

A aspiração de carpetes que é sempre uma preocupação neste tipo de equipamentos, surpreendeu pela positiva. Além disso, é notório que o aspirador faz uma limpeza eficiente pela casa, não passando pelos mesmos sítios de forma indiscriminada.

O facto de trazer mopa e reservatório de água garantem uma limpeza ainda mais eficiente.

Tal como já referi noutras ocasiões, um robô aspirador “exige” que a casa se mantenha sempre mais ou menos organizada para que não fique preso nos fios dos carregadores ou nos cobertores da sala, nem leve os brinquedos das crianças à frente. Esta organização passa a tornar-se um hábito principalmente se tiver o aspirador programado para iniciar todos os dias à mesma hora.

O Kyvol Cybovac E31 Mop custa, em concreto, 225€ com o código de desconto PPL10.

Além da loja online, a SmartTalk conta com uma rede de 18 lojas físicas espalhadas por todo o território nacional, onde também poderá encontrar este e outros produtos.

Kyvol Cybovac E31 Mop