Apple estará a desenvolver o seu próprio motor de pesquisa. Irá cortar os laços com a Google?

A Google está debaixo de fogo das autoridades norte-americanas num processo antitrust. Em causa está o motor de pesquisa da empresa que, segundo os promotores da ação judicial, atua com práticas anticompetitivas no que respeita à pesquisa e publicidade. A Apple, tem sido uma grande aliada, tendo em conta que os seus dispositivos têm o Google como motor de pesquisa predefinido. No entanto, apesar dos milhões que a Google paga à gigante de Cupertino, o cenário poderá mudar.

Há um novo relatório a apontar que a Apple está a trabalhar no seu próprio mecanismo de pesquisa. Reitera mesmo que já há sinais da mudança no iOS 14.

Motor de Pesquisa Apple?

Que o iOS 14 já trazia novidades em relação às pesquisas, isso já havíamos conseguido perceber ainda na fase das versões beta. No entanto, com o fechar do cerco em volta dos processos antitrust, a Apple é apontada como “facilitadora desta prática com negócio lícito”, poderá ter de apostar num caminho alternativo.

Um novo relatório do Financial Times reiterou que a Apple está a trabalhar no seu próprio motor de pesquisa. A base são os novos mecanismos existentes no iOS 14 e noutros indícios que vão sendo visíveis.

A Apple está a intensificar os esforços para desenvolver a sua própria tecnologia de pesquisa, já que as autoridades antitrust dos EUA ameaçam com os pagamentos multimilionários que a Google faz à Apple para garantir a colocação da sua pesquisa no iPhone. Numa mudança pouco notada na versão mais recente do sistema operativo do iPhone, iOS 14, a Apple começou a mostrar os seus próprios resultados de pesquisa e começou a linkar diretamente para sites quando os utilizadores digitam consultas no ecrã inicial.

Refere o relatório do Financial Times

O fim do acordo entre a Apple e a Google estará para breve

Segundo o relatório, esta mudança é mais uma evidência que a Apple está a procurar construir “um rival para o mecanismo de pesquisa da Google”. Além das alterações no iOS 14, o relatório recua também ao início deste mês de outubro, referindo que a Apple começou a contratar especialistas para áreas-chave relacionadas com a pesquisa na web. Este relatório apontou igualmente que o acordo atual da Apple com a Google está a chegar ao fim. Isto porque a ação antitrust poderá obrigar as empresas a cessar a cooperação que mantêm há vários anos.

Portanto, o relatório dá conta de “vários incentivos” que a Apple tem para não manter o Google como motor de pesquisa predefinido no iPhone e iPad. Apesar dos 8 a 12 mil milhões pagos anualmente pela Google, a Apple poderá querer afastar-se de mais uma ação judicial.

Obviamente que a Apple sabe que é muito difícil ombrear com a Google no que toca a um motor de pesquisa tal como conhecemos. Assim, a vantagem aqui da Apple é a quantidade de utilizadores que envia para o Google, do lado da Google, a vantagem é claramente a forma como hoje as pessoas encaram a Internet, sendo o Google o rosto dessa internet.

