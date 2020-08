Há muito que se fala da possibilidade da Apple criar o seu motor de pesquisa. Até agora a gigante de Cupertino tem estado dependente da Google, que paga para estar presente nos sistemas operativos, num negócio que compensa a ambas as partes. Contudo, isto poderá mudar.

Assim, indícios mostram que a Apple poderá estar a preparar o seu motor de pesquisa. Será um passo arrojado e uma ferramenta nova nos iPhones, iPads e Macs.

Adeus Google? Apple tem mudanças grandes a caminho

O negócio que a Apple e a Google têm para as pesquisas no iOS e no macOS poderá ter os dias contados. As empresas têm montada uma estrutura em que a Google é o motor de pesquisa destes sistemas e a Apple recebe uma quantia avultada para esta situação.

Tudo poderá mudar. Isto, porque os analistas entendem que é o caminho certo e que a empresa deverá apostar nisso, até mesmo para se libertar da atual dependência que tem da Google. Por outro lado, há também o capítulo da privacidade, assunto cada vez mais sério para a Apple.

Motor de pesquisa próprio para o iPhone e MacBook

Os mais recentes rumores e movimentos da Apple mostram que a empresa estará a preparar o seu motor de pesquisa para os seus browsers e serviços. O web crawler Applebot foi mudado recentemente e está a assumir o que pode ser interpretado como uma posição de motor de pesquisa.

Este mecanismo de recolha de páginas web tem agora funcionalidades como configurações no ficheiro robots.txt, identificação de tráfego e mecanismos de indexação de páginas. As próprias propostas de emprego da Apple revelam que esta área poderá tornar-se numa das futuras áreas de serviços.

iOS 14 pode estar a testar esta novidade

Na verdade, a Apple estará já a usar parte desta pesquisa no iOS 14 para o iPhone e o iPad. O Spotlight já apresenta resultados diretamente ao utilizador, para que este aceda aos conteúdos na Internet. Até há pouco tempo, a página apresentada era a da Google.

Portanto, este poderá ser mais um momento de mudança para a Apple. Os seus serviços são hoje uma das suas maiores fontes de rendimento e, como se vê na Google, as pesquisas podem ser uma área que tem um retorno enorme, graças à publicidade que ali é gerada.