A segurança deve ser sempre um fator que os utilizadores da Internet devem ter em conta. Há sempre um “problema à espreita”. A Google, ciente desta realidade, está constantemente a avaliar as contas dos seus utilizadores. A empresa tem ferramentas para ajudar a melhorar a segurança de cada um.

Use o que a Google fornece gratuitamente e avalie o estado em que está a sua conta Google. Assim, hoje mostramos como o pode fazer num smartphone Android.

Manter a conta Google segura

Qualquer smartphone Android tem, por norma, uma conta Google associada. Esta dá acesso aos serviços da gigante das pesquisas e deve por isso ser mantida segura e sem problemas. Para validar estas situações anormais a gigante das pesquisas tem uma área dedicada à segurança.

Para aceder a esta zona, devem aceder à área dedicada às configurações e opções dos serviços da empresa de pesquisas. Assim, devem abrir as Definições do Android e depois navegar para o final, onde uma zona chamada Google vai estar.

Simples de fazer num smartphone Android

Ao escolherem esta área, vão ter muitas opções, todas associadas ao que a Google oferece no seu sistema e nos seus serviços. No topo, vão encontrar um atalho chamado Gerir a sua conta Google, imediatamente abaixo do endereço de email associado.

Ao acederem a esta área, vão ter vários separadores. O que procuram chama-se Segurança e deverá ser aberto. Aqui encontram todos os dados referentes aos elementos de segurança da conta, devendo ser escolhido o que está no topo. Aqui ficam os problemas se segurança encontrados.

Google promove acesso à revisão dos problemas de segurança

Ao abrirem esta zona vão ver em detalhe todos os problemas críticos, os de gravidade média e os que estão ok. Em cada um destes podem encontrar os problemas descobertos, com um grande detalhe e também a solução. Devem abrir cada um e validar o problema.

Claro que todos os que forem encontrados e apresentados pela Google devem ser de imediato resolvidos, para que não se tornem ainda mais graves. Este pode ser o ponto de acesso à conta ou aos dados do utilizador. Desta forma, os problemas são afastados e o utilizador fica mais protegido.

