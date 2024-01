Reddit pretende lançar “Oferta Pública Inicial” em março

O Reddit, rede social por muitos adorada, elaborou planos detalhados para lançar a sua oferta pública inicial (IPO) em março, e avançou uma lista de condições que está de olho há mais de três anos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A primeira IPO de uma grande rede social depois de anos

Esta seria a primeira IPO de uma grande rede social desde o Pinterest em 2019. A oferta também testaria a vontade de alguns utilizadores do Reddit de apoiar a estreia da empresa na bolsa de valores. Muitos investidores que publicam na plataforma ajudaram a alimentar dezenas de "memes" nos últimos três anos.

O Reddit, que entrou com um pedido confidencial para a sua IPO em dezembro de 2021, está a planear fazer o seu pedido público no final de fevereiro, lançar o seu roadshow no início de março e concluir a IPO até o final de março, disseram duas das fontes.

A empresa sediada em São Francisco, que foi avaliada em cerca de 10 mil milhões de dólares num financiamento em 2021, está à procura de vender cerca de 10% de suas ações na IPO, acrescentaram as fontes. Além disso, alertaram para o facto de os planos de uma IPO do Reddit poderem ser adiados, como já aconteceu no passado, e pediram para não serem identificadas ao discutir deliberações confidenciais.

Fundado em 2005 pelo programador web Steve Huffman e pelo empresário Alexis Ohanian, o Reddit ficou conhecido pelos seus grupos de discussão de nicho e pelos seus utilizadores que votam "para cima" ou "para baixo" nos conteúdos publicados por outros membros.

A empresa, que gera as suas receitas principalmente através da publicidade e também oferece acesso premium por 5,99 dólares por mês, ainda não teve lucro, disse Huffman num post do Reddit em junho.

No passado, a empresa atribuiu as suas perdas ao investimento na plataforma e ao facto de os seus utilizadores se envolverem menos com a publicidade no seu site do que noutras redes sociais. A empresa não conseguiu ativar o gatilho da IPO até se aproximar da rentabilidade. A volatilidade do mercado, que fechou as IPO durante grande parte dos últimos dois anos, também contribuiu para adiar os seus planos.

O Reddit disse no ano passado que iria cobrar às empresas pelo acesso à sua API, que é utilizada por empresas de tecnologia para treinar LLMs utilizados na inteligência artificial. A medida incomodou alguns utilizadores que dependem de aplicações de terceiros para aceder ao Reddit.

As grandes ações dos meios de comunicação social recuperaram no último ano, impulsionadas principalmente por uma recuperação das ações tecnológicas, quando as taxas de juro atingiram o seu pico. As ações da Meta, que opera o Facebook, mais do que triplicaram de valor nos últimos 12 meses, enquanto as ações do Snapchat subiram 60% no mesmo período.

Leia também: