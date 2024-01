Instagram tem novidade para garantir que os mais jovens não passam horas na rede social

As redes sociais, bem como outras apps e serviços, aumentaram a preocupação com o tempo que os utilizadores estão ligados. Esta é maior nas camadas mais jovens e por isso as medidas preventivas estão a surgir. O Instagram tem uma nova, que tenta mais uma vez impedir utilizações abusivas e prolongadas esta rede social pelos mais jovens.

A novidade do Instagram é importante e quer melhorar a utilização desta rede social da Meta. Os mais jovens precisam de ter alguns limites impostos e por isso esta novidade foi criada e aplicada para garantir que os limites de utilização não são ultrapassados.

Do que é descrito pela Meta, existirá uma nova notificação que será apresentada durante a utilização noturna. Esta não será nada que bloqueará o Instagram, mas lembrará aos mais novos que estão a usar a rede social por mais tempo do que o que seria esperado.

Os novos alertas noturnos aparecerão quando os adolescentes passarem mais de 10 minutos no Instagram em lugares como Reels ou DMs de noite. O aviso lembrará aos adolescentes que é tarde e os incentivará a fechar a app e dormir assim que possível.

Estes alertas vão surgir depois das 22h e serão mostrados automaticamente e não podem ser desligados. Isto significa que os mais jovens não podem optar por vê-los ou não. A própria mensagem será um simples alerta e usa uma linguagem ajustada à idade dos utilizadores.

Esta nova ferramenta vem juntar-se a outras que já existem no Instagram dedicadas a limitar a utilização abusiva da rede social. É similar em muitos aspetos a outras que estão presentes em outras redes sociais e que procuram também limitar a utilização pelos mais jovens.

Com uma preocupação crescente por parte dos pais e educadores, as redes sociais vêm-se obrigadas a adotar estas medidas. Ainda que possam parecer limitativas pelos jovens, acaba por ter um efeito positivo a longo prazo e garante também uma utilização mais saudável destas propostas.