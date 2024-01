Bosch quer cortar até 1200 empregos na área de software até final de 2026

Por diversas vezes que já aqui escrevemos sobre empresas importantes do setor tecnológico que têm despedido uma quantidade significativa dos seus funcionários. Mais recentemente é a Bosch que tem planos para cortar até 1200 empregos na área do software até ao final do ano de 2026.

Bosch quer despedir 1200 empregos em software

De acordo com as mais recentes notícias avançadas pela agência Reuters, a Bosch pretende cortar até 1200 empregos na sua divisão de desenvolvimento de software até ao final do ano de 2026. A informação foi avançada por um porta-voz da empresa alemã nesta quinta-feira (18), acabando assim por confirmar uma recente reportagem do jornal diário alemão de negócios Handelsblatt.

Segundo esse mesmo porta-voz, as negociações com os representantes dos trabalhadores da empresa ainda não tiveram início e adianta que existem propostas para esses mesmos cortes de emprego, mas que ainda não estão finalizadas, podendo então ainda haver alterações.

Lento desenvolvimento na condução autónoma entre os principais motivos

De acordo com os detalhes divulgados pelo Handelsblatt, o principal motivo pelo qual a Bosch está prestes a tomar esta decisão, a qual prevê que só na Alemanha serão despedidas cerca de 950 pessoas, está relacionado com o facto de se verificar um desenvolvimento significativamente mais lento do que o esperado, nomeadamente no setor da condução totalmente autónoma.

Através de um comunicado, a empresa alemã afirmou que "Uma economia fraca e uma inflação elevada, causada, entre outras coisas, pelo aumento dos custos da energia e das matérias-primas, estão atualmente a abrandar a transição".

Há ainda a indicação, dada pelo porta-voz da Bosch, de que os funcionários da divisão de software, que vão ser afetados por estes planos de despedimento, já foram informados pela marca nesta quarta-feira (17).