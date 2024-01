Carros elétricos da China consumiram tanta eletricidade em 2023 como toda a Irlanda

Como será que a rede elétrica se vai comportar, quando as estradas estiverem repletas de carros eletrificados? Pois bem, na China, os veículos elétricos consumiram tanta energia como toda a Irlanda, em 2023.

Por não serem ainda a regra, o impacto dos carros elétricos na rede não é claro. Ainda assim, a China teve, em 2023, uma boa amostra da pressão que estes podem vir a representar.

A análise recente da BloombergNEF (BNEF) concluiu que os carros eletrificados da China consumiram tanta eletricidade das estações de carregamento públicas, em 2023, como toda a Irlanda.

De ressalvar que o departamento da agência noticiosa dedicado à investigação sobre energia juntou veículos totalmente elétricos e híbridos plug-in.

Tendo 2023 equivalido a 35 terawatts-hora, este ano, a BNEF prevê que o valor aumente para 52 terawatts-hora, excedendo a procura de energia da Grécia.

Carros elétricos não destruíram a infraestrutura elétrica da China

Há discussões em todo o setor sobre o impacto dos veículos elétricos nos sistemas de eletricidade. Os dados na China, no entanto, mostram que a eletricidade distribuída pelos carregadores públicos já atinge níveis significativos, mas não conduziu a avarias generalizadas do sistema elétrico.

Partilharam os investigadores da BNEF no relatório.

De acordo com eles, já existem cerca de 20 milhões de veículos totalmente elétricos e híbridos plug-in a circular nas estradas chinesas. No ano passado, o país terá instalado cerca de 890.000 carregadores públicos.

No caso da Europa, a necessidade de carregar mais carros eletrificados exigirá melhorias nas infraestruturas de produção e distribuição de energia. No entanto, as entidades e governos estão conscientes disso e o caminho já começou a ser feito.